Nárok na pandemické ošetrovné nebude mať rodič, ak nepošle dieťa do školy

dnes 14:01 -

Nárok na pandemické ošetrovné nemá mať ten rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy pre obavy z nákazy novým koronavírusom, a to v prípade, ak bude neobmedzená prevádzka škôl a predškolských zariadení. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu schválila vláda. Parlament má o nej rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený neúčasťou dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v predškolských a školských zariadeniach, pričom o zaradení dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu rozhoduje rodič dieťaťa, čím de facto rozhoduje aj o svojom nároku na dávku pandemické ošetrovné. "Cieľom predloženého návrhu je odstrániť prípadné interpretačné nezrovnalosti v súvislosti s nárokom na dávku pandemické ošetrovné v čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu, teda neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení," priblížil rezort práce v doložke vplyvov k novele zákona. Po novom tak pandemické ošetrovné nepatrí rodičovi v prípadoch, keď neprejaví záujem o účasť dieťaťa na vyučovaní z dôvodu obavy o jeho zdravie.

Rodič však bude mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné v prípadoch, keď počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo ich časti, napríklad konkrétne triedy, uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu.