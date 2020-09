MF SR chce zaviesť environmentálne kritérium pri registračnom poplatku

dnes 11:16 -

V súčasnosti sa pre výpočet registračného poplatku využíva vzorec obsahujúci dva základné parametre, a to výkon motora a koeficient zostatkovej hodnoty vozidla. Tento vzorec je unifikovaný pre všetky vozidlá rovnako, teda bez rozdielu, či ide o nové vozidlo, alebo ojazdené tuzemské či ojazdené dovezené vozidlo. "Základná sadzba správneho poplatku v sume 33 eur, ktorá zabezpečuje krytie administratívnych nákladov za zápis držiteľa do evidencie vozidiel, sa návrhom nezmení," uvádza rezort financií v materiáli zverejnenom na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Mala by sa teda zmeniť povaha tohto poplatku na majetkovo-environmentálnu daň pri výške poplatku prevyšujúcej základnú sadzbu 33 eur, ktorá slúži na krytie administratívnych nákladov spojených s úkonom správneho orgánu. Zmena spočíva v zavedení ďalšieho parametra do vzorca výpočtu sumy správneho poplatku pridaním environmentálneho kritéria. Jeho určenie by malo byť zrejmé z dokladov každého vozidla bez ohľadu na jeho vek. "Uvedený zámer priamo zvýhodní vozidlá, ktoré sú prijateľnejšie pre životné prostredie a znevýhodní vozidlá škodlivejšie životnému prostrediu," zdôraznilo MF SR s tým, že návrh novely zákona je súčasťou plnenia programového vyhlásenia vlády. Pripomienkové konanie k návrhu by sa malo začať v októbri až novembri.