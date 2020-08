V.Remišová: Štátne IT centrum sa stáva skutočnosťou, povedie ho P.Miroššay

dnes 13:46 -

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podalo návrh na zaregistrovanie štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT do Obchodného registra SR. Informoval o tom v pondelok rezort. Vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) poverila vedením centra doterajšieho riaditeľa Košice IT Valley Pavla Miroššaya.