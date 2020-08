Slabý stimul: Prečo zníženie DPH nestačí na rast spotreby obyvateľstva

Zdroj: voxeu

Ako sa ukázalo, znížená DPH k väčšiemu rastu spotreby v Nemecku neviedla. Ekonómovia tvrdia, že na to, aby tento krok skutočne stimuloval dopyt, musí dôjsť k skutočnému zníženiu cien. Poukazujú na predchádzajúce štúdie, podľa ktorých sa rast sadzieb DPH premieta do cien dvojnásobnou mierou v porovnaní s poklesom sadzieb.



Ekonómovia sa zamerali na ceny palív na čerpacích staniciach, kde možno ceny meniť veľmi rýchlo bez väčších ťažkostí. Výsledky naznačujú, že predajcovia skutočne významným spôsobom reflektovali na zmeny sadzieb, ale nie úplne. Podľa ekonómov tú rozhodujúcu úlohu zohrávajú konkurenčné tlaky, čo sa prejavuje aj na tom, že v prípade benzínu bola reakcia iná ako v prípade nafty.





Druhý graf pracuje obdobným spôsobom s cenami nafty.

Ako sa ukázalo, rozdiely v posunoch cien benzínu a nafty sú zarážajúce, pretože ide o palivá predávané na rovnakých čerpacích staniciach, preto poloha, dodávatelia či značka, tú nemôžu hrať rolu. Líšiť sa ale môžu zákazníci, ktorí nakupujú benzín a naftu. Podľa odhadov totiž vodiči áut s naftovými motormi precestujú asi dvakrát tak dlhé vzdialenosti ako ich náprotivky s benzínovými autami. Podľa ekonómov je tak pravdepodobné, že prvá skupina má väčší priestor pre hľadanie nižších cien.

Štúdia teda ukazuje, že zníženie sadzieb DPH sa do koncových cien premieta tým viac, čím viac je zákazník cenovo citlivý. Ekonómovia tvrdia, že takýto záver je v súlade s inými štúdiami, ktoré napríklad tvrdia, že ceny sú pohyblivejšie u diskontných supermarketov, kde panuje ostrejšia konkurencia. Naopak prevádzky Starbucks Coffee sa dostali do popredia záujmu po tom, čo firma oznámila, že ceny nezmení. Podľa ekonómov uvedená situácia nastala z toho dôvodu, že zákazníci firmy nemajú takú tendenciu hľadať lacnejšiu alternatívu.

Iné štúdie podľa ekonómov poukazujú na to, že niekedy dochádza k plnému premietnutiu zmien sadzieb do cien a niekedy dokonca dôjde k pohybu cien väčšiemu, než by zodpovedalo zmenám v sadzbách. Analýza tak preukazuje podstatnú vec: flexibilita cien nie je jedinou podmienkou, aby sa znižovanie sadzieb DPH premietlo do cien a teda aby malo stimulačný efekt. Je totiž tiež nutné, aby na danom trhu panovala vysoká konkurencia, práve na tieto časti hospodárstva by sa podľa ekonómov mali pri podobných snahách politici zameriavať.