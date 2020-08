Žiadne pozitívum pre ekonomiku: Nemcov zníženie DPH k nakupovaniu nemotivovalo

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:35 -

Prechodné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) k väčšiemu rastu spotreby v Nemecku neviedlo. Výraznejší impulz ekonomike by priniesli vyššie jednorazové bonusy na deti alebo veľkorysejšia podpora pre ľudí, ktorí kvôli koronavírusu prešli na prácu v režime kurzarbeit. Zistil to prieskum zadaný inštitútom IMK nadácie Hansa-Böckler, z ktorého na svojom webe cituje denník Handelsblatt.

Ako z prieskumu medzi 6300 zamestnanými respondentmi vyplynulo, takmer 75 percent z nich neplánuje meniť svoje nákupné zvyky napriek nižšej dani v druhej polovici roka. K zmenám sa chystá necelá štvrtina. Asi 14,4 percenta oslovených uviedlo, že chce využiť nižšie dane na nákup plánovaný pôvodne na neskôr, a viac ako tri percentá sa zverili, že vďaka nižšej dani si zaobstarajú tovar, aký zatiaľ neplánovali. Ďalších osem percent účastníkov prieskumu odpovedalo, že v najbližších šiestich mesiacoch nakúpi vopred plánovaný tovar, z čoho žiadne pozitívum pre ekonomiku neplynie, píše denník.

Zato takmer 80 percent respondentov uviedlo, že by sa pri nákupoch správalo inak, ak by dostali jednorazovú platbu typu bonusu na deti. Ukázalo sa tiež, že ľudia, ktorí prešli na skrátený pracovný čas bez príspevku vlády, svoje výdavky znížili výrazne častejšie než ostatní. Podľa autorov prieskumu by tak ekonomike viac prospelo iné rozloženie opatrenia vo vládnom balíku na podporu ekonomiky.





Poslanec opozičnej strany Ľavica (Die Linke) Fabio De Masi označil zníženie DPH z dielne ministra financií Olafa Scholza zo sociálnej demokracie (SPD) za prskavku, ktorá zhasla ešte pred Novým rokom. "Tie miliardy by bolo oveľa lepšie investovať do vyšších príspevkov na skrátený pracovný týždeň alebo do dlhšieho vyplácania mimoriadnych dávok na deti," povedal podľa denníka De Masi.

Znížením oboch sadzieb DPH klesnú podľa ministerstva financií tento rok príjmy z daní o 20 miliárd eur, čo je zhruba polovica finančných prostriedkov z vládneho balíka opatrení na povzbudenie ekonomiky, ktoré budú podľa IMK tento rok uvoľnené. Na jednorazové príspevky na každé dieťa vo výške 300 eur, ktoré budú vyplácané v septembri a októbri, je v 130 miliardovom balíku vyčlenených 4,3 miliardy eur.

Nemecká ekonomika sa v druhom štvrťroku prepadla o rekordných 9, 7%, výdavky spotrebiteľov, investície spoločností a vývoz poznačil vrchol pandémie COVID-19, informoval v utorok štatistický úrad. Ekonomický prepad bol oveľa silnejší ako počas finančnej krízy pred viac ako desiatimi rokmi a predstavoval najostrejší pokles, odkedy Nemecko začalo zaznamenávať štvrťročné výpočty HDP v roku 1970, uviedol úrad. Spotrebiteľské výdavky sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížili o 10,9 %, kapitálové investície o 19,6 % a vývoz o 20,3 %. Stavebná činnosť, ktorá je za normálnej situácie dôsledkom rastu nemeckej ekonomiky, zaznamenala v tomto štvrťroku pokles o 4,2 %.

Jedine spotreba štátu rástla, v porovnaní s minulým štvrťrokom o 1,5 % v dôsledku vládnych programov na odvrátenie dopadov koronavírusu. Nemecký parlament tento rok pozastavil dlhovú brzdu, aby vláde umožnil financovať svoju krízovú reakciu a fiškálne stimuly s rekordným novým dlhom vo výške 217,8 miliárd eur. Tento fiškálny obrat po rokoch vyrovnaných rozpočtov znamená, že Nemecko zaznamenalo od januára do júna rozpočtový deficit vo výške 51,6 miliárd eur, uviedol štatistický úrad v samostatnom vyhlásení. To predstavuje schodok 3,2 % ekonomickej produkcie meraný maastrichtskými kritériami EÚ.