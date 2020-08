IHS Markit: Oživenie v eurozóne sa v auguste zaseklo

Zdroj: Reuters

Ekonomické oživenie eurozóny po najhlbšom rekordnom poklese tento mesiac uviazlo, a to najmä v službách, keď sa v piatok zmiernil pokles dopytu po prerušení uvoľnení.



Aby sa zabránilo šíreniu vírusu, ktorý infikoval viac ako 22,5 milióna ľudí na celom svete, vlády zaviedli prísne opatrenia. Prinútili firmy prerušiť prevádzku, občania museli zostať doma, čím sa ekonomická aktivita takmer zastavila. Po uvoľnení mnohých z týchto obmedzení sa aktivita v eurozóne minulý mesiac zvýšila najrýchlejším tempom od polovice roku 2018. Ale keďže v niektorých častiach regiónu opäť vzrástla miera infekcie, museli sa niektoré opatrenia opätovne zaviesť. To sa odráža aj na menšej pravdepodobnosti, že by mohlo nastať oživenie v tvare písmena V. Aj keď index IHS Markit's Flash Composite Purchasing Managers 'Index stále presahuje 50-bodovú hranicu oddeľujúcu od kontrakcie, nameraná úroveň je pod odhadmi prieskumu agentúry Reuters, ktorý predpovedal, že od júla nenastanú žiadne zmeny.

„V auguste oživenie eurozóny stratilo na dynamike, čo poukazuje na prirodzenú slabosť dopytu spôsobenú pandémiou COVID-19,“ uviedol Andrew Harker, ekonomický riaditeľ IHS Markit. „Oživenie bolo oslabené nárastom prípadov ochorenia v rôznych častiach eurozóny.“

Pokles dopytu po službách znížili počet zamestnancov už šiesty mesiac po sebe. Index zamestnanosti klesol z 47,9 na 47,7. Naopak výrobná činnosť, ktorá neutrpela tak prudkým poklesom ako odvetvie služieb počas pandémie, rastie už druhý mesiac za sebou. Výrobný PMI klesol z 51,8, na 51,7 čo opäť nepotvrdilo prognózu prieskumu Reuters o náraste na 52,9.

V továrňach neočakávali veľké oživenie činnosti, nakúpili menej surovín. Index nákupov vzrástol z 48,3 iba na 49,6. Podľa prieskumu ekonómov, ktorých oslovil Reuters, bude trvať dva roky a viac kým sa eurozóna zotaví z najhlbšej recesie. „Eurozóna stojí na križovatke a jej rast sa v nadchádzajúcich mesiacoch buď zrýchli, alebo bude po opätovnom blokovaní naďalej klesať,“ uviedol Harker.