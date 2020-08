Výrobca prevodoviek v Kechneci sa rozšíri o nový závod

dnes 14:01 -

Nový závod na výrobu komponentov do prevodoviek vyrastie v areáli spoločnosti Magna PT v priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice-okolie. Výrobná hala by mala byť hotová v júli budúceho roka s následným spustením výroby, prácu v nej nájde zhruba 40 ľudí. V piatok slávnostne poklepali jej základný kameň.

Magna týmto krokom rozširuje svoj doterajší závod v Kechneci, ktorý vznikol pred 15 rokmi a vyrába prevodovkové systémy pre automobilový priemysel. Vo firme aktuálne pracuje zhruba 950 zamestnancov. "V novej výrobnej hale sa budú vyrábať výlisky, komponenty, ktoré sú určené pre dvojspojku, čo je produkt, ktorý sa potom ďalej montuje do dvojspojkovej prevodovky vyrábanej priamo vo vedľajšej hale," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Magna PT Katarína Vaškovičová. Magna ide podľa nej stratégiou tzv. vertikálnej integrácie, čiže divízie s výrobou súvisiacich komponentov sa lokalizujú na jedno miesto.

Investícia do samotnej novej haly s technológiou predstavuje približne 10 miliónov eur. V súvislosti s rozšírením výroby spoločnosť žiada aj o štátnu pomoc. "My o tú štátnu pomoc žiadame v celkovom balíku, ktorý súvisí aj s investíciou vo vedľajšej hale, kde sme implementovali novú výrobnú linku pre zákazníka BMW, dokopy je to nejakých 220 miliónov eur," uviedla Vaškovičová.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v tomto prípade podporuje štátnu pomoc, ktorá je vo forme úľavy na dani. "Keďže sme na východe republiky a okres Košice-okolie patrí k najmenej rozvinutým, tak takúto štátnu pomoc poskytneme. Zastavili sme poskytovanie štátnej pomoci na západe krajiny, pretože chceme zmenšovať regionálne rozdiely a toto je jeden zo spôsobov, akým sa to podarí," povedal pre novinárov. Intenzita pomoci je okolo 20 - 25 percent z investície.

Budovaná výrobná hala bude mať rozlohu 7675 štvorcových metrov. Tento nový závod bude vôbec prvým pre Magna Metal-Forming Solutions v Európe, pomôcť má vo výrobe moderných technológii pre zelenšiu mobilitu. Investíciu na slávnosti privítali aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka či starosta Kechneca Jozef Konkoly.

Negatívne ekonomické dôsledky koronakrízy postihli aj kechneckého výrobcu prevodoviek. Pre chýbajúce komponenty od dodávateľa z Talianska musel na jar na viacero týždňov odstaviť výrobu, došlo aj k štvordňovým pracovným týždňom. Podľa Vaškovičovej vidieť na tento rok pokles objemu výroby o približne 25 percent oproti pôvodnému plánu, čomu sa firma prispôsobuje aj oddialením chystaného ďalšieho náboru pracovníkov. K redukcii počtu zamestnancov však nedošlo. O efektivitu investícií riaditeľka spoločnosti obavu nemá. "Z dlhodobého hľadiska naše produkty sú tie, ktoré prinesú ten medzikrok k elektrifikácii vozidiel, to znamená, že Magna si je viac-menej istá, že tie produkty, ktoré tu umiestňuje, sú produkty budúcnosti," konštatovala.

Magna International je kanadská spoločnosť a popredný dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel s 346 divíziami a 93 vývojovými a obchodnými centrami, ktoré pôsobia v 27 krajinách sveta.