300 rokov od bubliny: Skutočný príbeh ikonického finančného kolapsu

V skutočnosti to bol skôr škandál. Niektorí investori síce prišli o svoj špekulatívny kapitál, ale na rozdiel od nedávnych krachov, napríklad v roku 2008, ktoré mali dlhodobé hospodárske dopady, alebo aké bude mať COVID-19, sa to širšej ekonomiky príliš nedotklo.

Tento príbeh ukazuje, ako vnímaná kríza môže byť predmetom intenzívneho verejného pobúrenia, morálnej paniky, aj keď ľudia celkom nechápu, čo sa vlastne stalo. Ukazuje, ako sa diskusia na verejnosti môže líšiť od pravdy.



Čo sa vlastne stalo?



Skutočné príčiny nafukovania bubliny sú zložité. Spoločnosť South Sea Company, podľa ktorej je pomenovaná túto udalosť, pomohla vláde spravovať jej dlh a tiež obchodovala so zotročenými Afričanmi zo španielskych kolónií v Amerike. Vláda mala problém zaplatiť držiteľom jej dlhu včas a investori mali problémy s predajom svojho dlhu iným, kvôli právnym ťažkostiam.

Držitelia dlhov boli preto vyzývaní, aby svoje dlhové nástroje odovzdali spoločnosti South Sea Company výmenou za akcie. Spoločnosť by vyberala ročnú úrokovú platbu od vlády namiesto toho, aby vláda vyplácala úroky veľkému počtu držiteľov dlhov. Spoločnosť potom prevedie výplatu úrokov vo forme dividend, spolu so ziskami zo svojej obchodnej skupiny. Akcionári mohli ľahko predávať svoje akcie alebo jednoducho len inkasovať dividendy.

Akcionári sa zaujímali o spoločnosť South Sea Company, pretože ju silne podporoval britský štát. V lete roku 1720 sa akcie spoločnosti South Sea Company preceňovali a zvyšovali sa aj ceny iných spoločností. Čiastočne to bolo preto, že na trh vstúpili noví investori, ale okrem toho prišli aj peniaze z Francúzska, ktorého ekonomika prešla obrovskými reformami pod taktovkou škótskeho ekonóma menom John Law.

Lawove nápady boli na tú dobu príliš nadčasové, pokusy o modernizáciu francúzskeho hospodárstva nefungovali, čiastočne preto, že rigidný sociálny systém zostal nezmenený. Francúzsky akciový trh prudko vzrástol a potom sa zrútil. Investori vzali svoje peniaze z parížskeho trhu a časť z nich sa presunula do Londýna, čo tam pomohlo zvýšiť ceny akcií. Keď sa bublina South Sea Company začala nafukovať, pritiahla viac naivných investorov a tých, ktorí cítili ľahkú koriť. Aj keď bolo jasné, že vysoké ceny sú neudržateľné, špekulanti nakupovali v nádeji, že včas predajú. Z krátkodobého hľadiska to ešte viac zvýšilo ceny. Cena akcií stúpla z 100 GBP v roku 1719 na viac ako 1000 GBP do augusta 1720. Nevyhnutný pád späť na 100 GBP za akciu do konca roka bol šokom pre tých, ktorí si mysleli, že dokážu zbohatnúť za jedinú noc.







Prasknutie bubliny vyvolalo obrovské verejné protesty. Politici požadovali vyšetrenie prípadu, riaditelia spoločností spadajúcich pod South Sea Company boli obvinení zo zrady a podvodu. Básne, hry a satirické výtlačky kritizovali trh a všetkých na ňom. Kancelár štátnej pokladnice bol uväznený v londýnskej veži. Riaditelia spoločnosti boli nútení vystúpiť pred parlamentom. Celý ten šum generovaný reakciami pomohol presláviť túto udalosť. Odvtedy je South Sea Company synonymom škandálu. Mnoho ľudí však nedokázalo vysvetliť, čo sa stalo. Možno to vyznie prekvapujúco, ale ekonomickí historici doposiaľ nenašli dôkazy o dlhodobej hospodárskej recesii, ktorú by táto udalosť spôsobila. Bublina praskla, ale bez väčších účinkov, na rozdiel od neskorších finančných kríz.



Tak prečo ten rozruch?



Po prvé, ku krachu došlo v prvých dňoch fungovania akciového trhu. Neexistovali žiadni finanční teoretici, finanční novinári, ktorí by to pomohli vysvetliť laikom. Namiesto toho sa šírili konšpiračné teórie alebo podivné predstavy o tom, že sa ľudia zbláznili.



Po druhé, hovorilo sa o tom, že by ľudia mali dostať svoje peniaze späť. To bola motivácia, aby mohli ľudia hovoriť o koľko prišli. Sťažovať je ľudská prirodzenosť, dokonca aj pri malej strate. Traduje sa, že ľudia prišli o veľké majetky, ale existuje len málo dôkazov o tom, že by išlo o veľkú stratu vo viac než jeden či dvoch prípadoch.



Po tretie, bola to skvelá príležitosť pre škodoradosť. Hlavne ženy investorky boli na muške kritikov. Dejiny odhaľujú zvýšené útoky namierené proti nim v novinách po krachu, ale nakoniec odhaľujú strach patriarchálnej spoločnosti zo silných žien bez ohľadu na zdroj ich moci. Objavili sa aj rasistické komentáre zamierené proti cudzincom a rôznym náboženským skupinám. To všetko bez akejkoľvek odbornej analýzy a bez toho, aby komentátori aspoň trocha rozumeli svetu financií. Ponúkli škandál a jeho obete namiesto presného podávania správ.



Bublina je South Sea Company je symbolom finančnej krízy už 300 rokov. Ale rovnako ako iné modernejšie krízy, jej obraz na verejnosti sa líši od reality. To isté sa nedá povedať o pandémii COVID-19, ktorá bude mať oveľa hlbší a trvalejší vplyv na svetové hospodárstvo.