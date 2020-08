Bill Gates pre The Economist: Na súčasnú pandémiu zomrú milióny ľudí

Zdroj: The Economist

Foto: TASR/AP

dnes 10:05 -

Rozvíjajúce sa trhy sú tie, kde systémy zdravotnej starostlivosti a ekonomiky mali ťažkosti aj pred panedémiou. Teraz trpia kvôli dopadom koronakrízy najviac, uviedol v nedávnom rozhovore spoluzakladateľ Microsoftu pre The Economist.

USA majú iný problém, svojský. Politické a konšpiračné teórie prispeli k tomu, ako krajina reagovala na koronavírus. Podľa Gatesa urobili podporovatelia Trumpa v mene slobody politické vyhlásenia, ktoré naďalej komplikujú reakciu USA na pandémiu. Odmietnutie nosenia rúška hodnotí ako jeden zo spôsobov, ako prejavovať svoj hnev a odpor. „Nemyslím si, že výmena administratívy spôsobí, že ľudia budú nosiť rúška," uviedol Gates. „Len veľmi náročne sa buduje sieť dôvery a mení správanie ľudí.“



Gates vysvetlil, že USA boli od začiatku nepripravené, testovania prebiehali len pomaly, čo malo negatívny dopad, keď sa vírus začal šíriť. Naopak Čína podľa Gatesa „odviedla veľmi dobrú prácu pri potláčaní vírusu“, čiastočne vďaka „typickému, dosť autoritárskemu“ prístupu a „porušením práv jednotlivca“, uviedol.

Dobrou správou je, že Gates predpokladá, že pandémia by sa mohla dostať pod kontrolu do konca roku 2021, pretože dovtedy by mala byť primerane účinná vakcína z hromadnej výroby. Zo všetkých kandidátov uviedol, že je presvedčený, že AstraZeneca AZN je v tomto smere najďalej.

Celý 42-minútový rozhovor nájdete na youtube.