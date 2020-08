Lufthansa sa dohodla s pilotmi na znížení nákladov

dnes 15:31 -

Nemecké aerolínie dosiahli v stredu dohodu s odborovou organizáciou Cockpit združujúcou pilotov týkajúcu sa balíka krátkodobých úsporných opatrení. Súčasťou balíka je zníženie odmien a dôchodkových benefitov rovnako ako úprava platov pilotov spoločnosti do konca tohto roka.

Lufthansa za to poskytne garanciu pracovných miest minimálne do 2. kvartála 2021. Aerolínie dodali, že zvýšenie miezd dohodnuté v tomto roku sa posúva do januára 2021.