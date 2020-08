Pád tureckej líry pokračuje

dnes 13:16 -

V noci na pondelok sa kurz tureckej líry voči doláru oslabil až na 7,4084 TRY/USD a voči euru až na 8,7217 TRY/EUR.

Experti zdôvodňujú nový pokles líry zvýšením napätia medzi Tureckom a Gréckom pre spor o zemný plyn. Turecká loď by mala v najbližších dňoch začať prieskum ložísk ropy a zemného plynu južne od gréckeho ostrova Megisti (Kastelorizo).

Atény v reakcii na to zvolali mimoriadne zasadnutie vládnej rady pre zahraničné záležitosti a obranu (KYSEA) na čele s premiérom Kyriakosom Mitsotakisom.

Turecko v pondelok v reakcii na oslabenie líry mierne obmedzilo poskytovanie úverov firmám. Podľa devízových expertov však toto opatrenie nemá nádej na úspech. "Je jedno, aký mix kozmetických úprav bankového systému a čiastočných kapitálových kontrol namiešajú, trend líry to nezmení," uviedol analytik Commerzbank Tatha Ghose. Prísnejšie kapitálové kontroly by však podľa neho mohli líru mierne podporiť.

Negatívny vplyv na líru má už dlhší čas menová politika tureckej centrálnej banky, ktorá aj napriek relatívne vysokej inflácii, aktuálne sa pohybujúcej okolo 12 %, tento rok viackrát znížila úrokové sadzby, aby podporila ekonomiku.