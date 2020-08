Technologickí giganti ďalej rastú. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Veľká päťka ťahá celý index

Facebook, Amazon, Google, Apple a Microsoft majú v americkom akciovom indexe S&P 500 podiel už takmer 25 %. Zvyšných 75 % indexu tvorí 495 spoločností. Index sa za posledných 7 rokov výraznejšie koncentroval do technologických konglomerátov. Tie rástli rýchlejšie ako zvyšok indexu, čím si postupne upevňovali dominantné postavenie. Podiel veľkej päťky tvoril v roku 2013 na celom indexe len 8 % – dnes je to trojnásobne viac. Ak investor nakúpil index S&P 500 za 1 000 dolárov, 250 dolárov vložil do Facebooku, Amazonu, Googlu, Applu a Microsoftu. Zvyšných 750 dolárov umiestnil do 495 firiem daného indexu. Od začiatku roka sa akcie veľkej päťky zhodnotili o 25 %. A to aj napriek poklesu v marci a v apríli. Na druhej strane, akcie zvyšných 495 spoločností sú v 6-percentnej strate. Od začiatku roka zhodnotil americký index S&P 500 peniaze investorov o 0,3 %. Nebyť veľkej päťky, index by bol v strate.

Trump by prehral voľby

Ak by sa prezidentské voľby konali 2. augusta, podľa posledných prieskumov by Donald Trump prehral boj o prezidentské kreslo. Jeho demokratickým protikandidátom je Joe Biden, ktorý v prieskumoch dosiahol viac ako 270 zástupcov, ktorí by mu dali svoj hlas. Práve 271 hlasov je potrebná väčšina z 540 zástupcov na to, aby bol kandidát zvolený do Bieleho domu. Trump v USA stráca podporu po tom, ako nezvládol situáciu s COVID-19. Za posledný mesiac a pol prišiel o 35 hlasov, a naopak Biden získal 46 nových podporovateľov. Pomohli mu najmä hlasy v Michigane, Wiomingu a v Pensilvánii. Trump prišiel o hlasy v Georgii a Ohiu. Voľby sú naplánované na 4. novembra 2020 a ak Trump nezačne získavať voličov na svoju stranu, príde o miesto v Bielom dome.

Ukáže sa rast inflácie?

V posledných týždňoch sa obchodníci na zlate obávajú vyššej inflácie, ktorá by mohla byť spôsobená masívnym tlačením peňazí zo strany centrálnej banky. Tento týždeň ukáže, či budú tieto obavy podporené aj reálnymi dátami. V stredu zverejnia výsledky inflácie z USA za júl. Rovnako v stredu budú známe aj výsledky HDP za 2Q z Veľkej Británie. Očakáva sa medzikvartálny prepad o 21,2 %.

