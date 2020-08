Nový rekord zlata môže prekonať striebro

Zdroj: CNBC,ČTK

Cena zlata včera prvýkrát v histórii prekročila hranicu 2000 dolárov za trojskú uncu (31,1 gramu). Od začiatku roka už vzrástla takmer o tretinu. Podporujú ju negatívne hospodárske dopady koronakrízy. Po dnešnom ráne pokračuje ďalej v raste na 2 023,0 USD za uncu.

Podľa internetových stránok agentúry Bloomberg cena zlata počas včerajšieho obchodovania vystúpila až na 2009,61 dolára za trojskú uncu. Krátko pred 21:00 SELČ sa pohybovala blízko 2005 dolárov, oproti pondelku si tak pripisovala zhruba 1,4 percenta.





Zlato ťaží zo znižovania úrokov a ďalších stimulačných opatrení, ktorými sa centrálne banky snažia pomôcť ekonomike prekonať negatívne dopady koronavírusu. Nízke úrokové sadzby zmenšujú nevýhodu zlata oproti investíciám prinášajúcim úroky, ako sú napríklad dlhopisy.

Dopyt po zlate v súčasnosti podporuje taktiež zvýšené napätie vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou. K rastu ceny zlata prispeli tiež včerajšie výbuchy v libanonskom Bejrúte, ktoré podľa agentúry Reuters neprežilo najmenej desať ľudí.

Investori považujú zlato za bezpečné útočisko v období ekonomickej či politickej neistoty. "Ľudia chcú bezpečie a práve teraz predstavuje bezpečie zlato," uviedol podľa agentúry Bloomberg analytik Bob Haberkorn zo spoločnosti RJO Futures.

Ceny spotového zlata tento rok doteraz stúpli o viac ako 32 %, je to najvyššie od roku 1979. Podobne sa hýbu aj ceny striebra, ktoré medziročne stúpajú o viac ako 30 %. Michael Hsueh, komoditný a devízový stratég Deutsche Bank pre CNBC povedal, že očakáva, že striebro svojim výkonom zatieni zlato. Analytici poukázali na to, že svetová ekonomika sa chystá na oživenie, čo zvýši priemyselnú spotrebu a zvýši dopyt po striebre. "Striebro… má oveľa väčšie použitie v priemysle, takže bude aj oveľa vyšší dopyt. V prostredí oživenia globálnej ekonomiky, je to ďalší dôvod na nákup striebra,“ povedal Hsueh.







Aj analytici Citi minulý mesiac v poznámke klientom uviedli, že oživenie výroby zvyšuje ceny striebra v porovnaní so zlatom. Ďalším faktorom sú podľa banky americké voľby. Analytici uviedli, že trhy oceňujú potenciál pre väčší dopyt po striebre, ak vyhrá prezidentské voľby v USA Joe Biden a presadí svoj plán zelenej infraštruktúry. Podľa Bidenovho plánu budú vlaky, autobusy a osobné vozidlá jazdiť na elektrinu alebo čisté palivo a budú vyvinuté čisté ľahké železničné a autobusové systémy. Plán okrem toho obsahuje stimuly na modernizáciu bytových a komerčných budov, aby boli odolnejšie voči extrémnemu počasiu.

"Na býčích trhoch pre oba kovy striebro často stúpa rýchlejšie ako jeho ťažší a drahší bratranec," napísal minulý týždeň v poznámke Ned Nedayay-Leyland, manažér fondu drahých kovov v Jupiter Asset Management. Poukázal na použitie striebra v rastúcom počte lekárskych aplikácií, ako aj v elektronických súčiastkach pre telekomunikačné siete 5G.

Podľa analytikov sú však oba drahé kovy podľa očakávaní aj naďalej v rally. "Podľa nášho názoru je veľký priestor na rast zlata aj striebra a... pre striebro aj na to, aby dokonca zatienilo aj zlato," napísal Naylor-Leyland a poukázal na faktory, pre ktoré investori strácajú dôveru vo fiatové meny, najmä americký dolár. Ide predovšetkým o uvoľnenú monetárnu politiku a prudký nárast vládnych výdavkov na zvládnutie koronavírusu, uviedol vo svojej poznámke.

Ceny zlata a americký dolár majú nepriamy vzťah. Keďže americký dolár klesá v porovnaní s inými menami, drahší kov v iných menách je lacnejší, čo následne podnieti dopyt po zlate a spôsobí zvýšenie jeho ceny.