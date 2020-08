Globálny prieskumu: Blockchain vo verejnom sektore je iba otázkou času

Zdroj: BDO

Viacerí odborníci z oblasti kryptomien prirovnávajú blockchain k podobnému objavu, akým bol kedysi internet. Ten sa rovnako vo svojich začiatkoch spájal s nedôverou verejnosti. Len veľmi málo ľudí si v tom čase vedelo predstaviť, do akej miery zmení naše každodenné životy. „Takýmto istým vývojom si práve prechádza aj technológia blockchain, ktorá je často spájaná s kryptomenami a ich neregulovaným trhom. Blockchain ale nie je kryptomena, blockchain je technológia, ktorá predstavu-je verejnú decentralizovanú databázu transakcií založenú na báze matematických a kryptografických postupov. Tieto transakcie môžu predstavovať rôzne typy komodít.” hovorí Peter Gunda, managing partner BDO. Podľa Petra Gundu, „je teda iba otázkou času, kedy sa táto technológia stane súčasťou každodenných životov a počiatočné obavy pominú. Na to, aby sa tak stalo, je ale stále potrebná zmena myslenia a zvýšenie odborného povedomia o tejto technológii.”

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pod ktoré patrí Stratégia digitálnej transformácie Slovenska a ktoré sa venuje regulačnej oblasti nových technológií sa zaujíma o možnosti, ktoré prináša technológia blockchain. Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy ministerstva uviedol, že „štát sa aktívne zapája do budovania cezhraničných služieb postavených na blockchaine v rámci Európskej únie, aj keď zatiaľ technológie distribuovaného záznamu vnímame z viacerých dôvodov skôr v experimentálnej rovine. Momentálne testujeme európsku blockchainovú infraštruktúru (EBSI), cez ktorú by v budúcnosti mali byť spustené pilotné služby ako napríklad zdieľanie vysokoškolských diplomov medzi európskymi univerzitami či možnosť rizikového financovania malých a stredných podnikateľov."





O rastúcom trende vo verejnom sektore svedčí aj zvyšujúce sa percento prípadov jej využívania. Každá technológia, či už je lídrom na trhu alebo nováčikom, má svoje výhody, no i hrozby. „V Estónsku napríklad blockchain predstavuje chrbticu programu e-Estónsko, ktorý spája vládne služby prostredníctvom jedinej digitálnej platformy,” hovorí Gunda. Podľa jeho slov, „len málokto má s touto technológiou praktické skúsenosti a namiesto toho, do svojho fungovania implementuje ďalšie digitálne technológie, ktoré sú dostupnejšie.“ V období koronakrízy, kedy mnohé organizácie verejného sektora prehodnotia svoju digitálnu stratégiu, môže byť výber medzi blockchainom a inými technológiami kľúčovým rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť vývoj spoločnosti.

To, že verejný sektor dostatočne nevyužíva potenciál tejto technológie si podľa prieskumu myslí 53% respondentov. Hlavnými benefitmi technológie je nemennosť, bezpečnosť a transparentnosť údajov. Technológia blockchain dokáže využiť takzvané smart contract-y, ktoré sú schopné zabezpečiť automatickú prevádzku a chod informácii medzi určitými bodmi. „Je to jednoduché, predstavte si stroj na nápoje. do ktorého keď hodíte peniaze a stlačíte gombík, vypadne vám nápoj. Presne takto to funguje aj vo svete blockchain-u a smart contractov, stačí to iba správne naprogramovať. Žiadny kontrolný orgán iba blockchain ako decentralizovaná sieť s jediným zdrojom pravdy, ” hovorí Tibor Vincze z občianskeho združenia PUBLICUM. Blockchain dnes už nepredstavuje radikálnu inováciu, ale komplexný nastroj pre dlhodobé budovanie bezpečnej, transparentnej digitálnej spoločnosti.





Jedným z problémov môže byť až podľa 80 % opýtaných nedostatočná regulácia blockchainu. S ňou však podľa Vinczeho súvisí nedostatočné povedomie a nedostatočná skúsenosť, ktorá môže vytvárať rôzne obavy. „Každú vec, ktorú robíme po prvý krát môže vyvolať obavy, ale akonáhle pochopíme, že to funguje, tieto obavy pominú. Je preto kľúčové vytvoriť prostredie pre rozvoj takýchto projektov a inšpirovať sa poprednými krajinami, ktoré v implementácií tejto technológie našli skutočné benefity” vysvetľuje.

To, či môže blockchain spôsobiť novú technickú revolúciu ukáže čas. Jeho potenciál je podľa od-borníkov vysoký a bude otázne, ako ho budú môcť nie len spoločnosti, ale aj verejnosť správne využiť. Do budúcna by mohla byť táto technológia schopná riešiť mnohé problémy, ktorým čelí dnešná on-line éra.