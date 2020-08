Viac ako 60 % globálneho dlhu dnes dosahuje výnosy menej ako 1 %

Zdroj: FT;ZH

Foto: getty images

dnes 10:08 -

Podľa Financial Times sa rekordných 86 % globálneho trhu s dlhopismi v hodnote 60 biliónov dolárov, ktorý sleduje spoločnosť ICE Data Services, obchodovalo s výnosmi nie vyššími ako 2 %, pričom viac ako 60 % trhu prinieslo k 30. júnu výnos menej ako 1 %. Zároveň sa globálny dlh so zapárným výnosom zvýšil z 14 biliónov dolárov v januári na 14,6 biliónov dolárov a rýchlo sa blížil k historicky najvyššiemu bodu, 17 biliónov dolárov, ktoré dosiahli pred rokom.

Na konci 90-tych rokov sa takmer 75 % dlhopisov obchodovalo s výnosmi nad 5 %, zatiaľ čo výnosy pod 2 % tvorili menej ako 10 % trhu. To bolo ešte predtým, ako centrálne banky prevzali kapitálové trhy, a reagovali na celý rad finančných kríz tým, že znížili úrokové sadzby na stále nižšie a prípadne záporné sadzby a spustili obrovské programy nákupov dlhopisov, ktoré zásadne zmenili investičné prostredie. To vytlačilo investorov do rizikovejších segmentov pri hľadaní príjmu a prinútilo ich požičiavať firmám a krajinám nižšej kvality.

„Naháňanie sa za výnosom sa stalo oveľa výraznejším,“ povedal Matt King, úverový stratég Citi. „Ak ste penzijný fond alebo poisťovacia spoločnosť, ste nútení znižovať kvalitu a podstupovať extrémne riziká. Je to priamy dôsledok všetkej podpory zo strany centrálnych bánk“, uviedol King. „Je to hlavná sila, ktorá vedie investorov k tomu, aby sa sústredili na rizikové aktíva, ako je zlato a kryptomeny, ktoré sú dnes na najvyšších alebo takmer najvyšších úrovniach.“