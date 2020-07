Je hlúpe šetriť, ak vám na starobu zostane len hromada peňazí

Zdroj: marketwatch

Foto: getty images

dnes 0:32 -

Ušetrené peniaze nie sú zadarmo. Pochádzajú zvyčajne z vašej tvrdej práce. Prečo by ste ich nemali minúť na niečo príjemné? Inými slovami, „extra“ peniaze predstavujú zábavu, naplnenie a nezabudnuteľné zážitky, ktoré ste mohli mať, ale ste sa ich dobrovoľne zriekli. Prečo do smrti len šetriť a nepoužiť nasporené peniaze na dobrodružstvá alebo veľkorysé dary počas svojho života? Nie je hlúpe okradnúť svoje chudobné ja, aby dalo peniaze môjmu staršiemu, bohatšiemu ja?

Aj keď máte pochybnosti o tom, že váš budúci príjem bude vyšší ako ten súčasný, ak budete príliš opatrní, budete viesť život so zbytočnou úrovňou osobnej obety. Iste, je rozumné našetriť si nejaké peniaze, aby ste si mohli v budúcnosti viac dovoliť, ale v tomto okamihu odkladanie predstavuje zníženie potešenia a nevyužité príležitosti.



Vezmime si príklad. Keď ste mali 20 rokov, mali ste možnosť vybrať sa na cesty a spoznávať cudzie krajiny a ich kultúru. Vy ste to ale neurobili. Áno, od vtedy ste boli na mnohých miestach, ale už v inom veku, príliš starí a príliš pohodlní na to, aby ste si dokázali užívať chvíle v mládežníckych ubytovniach so všetkým, čo k tomu patrí. Určite máte množstvo iných príkladov, čo ste časom oľutovali, že ste neurobili. Oddialenie uspokojenia nemôže znamenať žiadne uspokojenie. V extrémnom prípade, ak si odkladáte celý život na vysnívanú cestu do Paríža, môžete sa cítiť príliš zraniteľní na to, aby ste tam skutočne vycestovali, alebo aby ste si užili toto skvelé mesto, keď sa tam už dostanete.



Dokonca aj mimoriadne bohatí ľudia často trpia následkami nadmerného sporenia. Bez ohľadu na to, aké veľkorysé sú, obchádzajú príležitosti. Ak stále vymieňajú svoj čas za ešte viac peňazí, hlúpo sa pripravujú o mnoho úžasných zážitkov, ktoré by si mohli užiť s peniazmi, ktoré už majú. Priveľká obozretnosť samozrejme nie je problémom len pre tých najbohatších.







Je skutočne múdre sporiť, aby ste mohli pri svojej smrti tieto peniaze niekomu odkázať? Veď všetky peniaze, ktoré chceme dať svojim blízkym, im môžeme dať omnoho skôr, priebežne, alebo vo veku, keď sú už zodpovední, ale ešte dosť mladí na to, aby z nich vyťažili maximum.



Ako sa teda dá vyhnúť nadmernému sporeniu? Musíte vedieť, čo je potrebné ušetriť na každodenné potreby. To však neznamená, že nemôžete a nemali by ste šetriť viac pre lepší život. Je to len o tom, aby ste mali na prežitie aj v prípade naplnenia toho najhoršieho scenára aby sa zmiernili vaše najstrašnejšie obavy z príchodu vysokého veku. A všetko ostatné môžete minúť na to, na čo chcete.



A čo vlastne chcete? Je to obrovská otázka, nad ktorou väčšina ľudí dostatočne nepremýšľa. Možno to bude zoznam plný zážitkov, ale premýšľali ste o tom, kedy ich všetky "odfajknete"? Chcete absolvovať výlet do Paríža keď budete mať 40 alebo 60 rokov? Chcete sa naučiť kroky tanga vo svojich 20-tich alebo 50-tich rokoch? Všetci by sme mali svoje sny a ciele spájať s časovým rámcom.



To vám pomôže prebudiť sa do reality, v ktorej na načasovaní záleží. Pretože zdravie každého sa s pribúdajúcim vekom zhoršuje, a chuť sa v priebehu času mení, optimálne časy pre mnoho zážitkov nadídu skôr, ako by sme si predstavovali. Ľahšie to zbadáte, ak sa obzriete späť do svojej minulosti. Pamätáte si, čo ste radi robili ako dieťa? Či už to bola hra na schovávačku, zberateľstvo známok, či angličákov, alebo len hojdanie sa na hojdačkách na ihrisku, určite zbadáte, ako ste sa časom dostali k úplne iným záujmom. Prehodnocujte svoj život pravidelne. Zaradenie zážitkov do časových úsekov vás tiež donúti plánovať si príjmy a výdavky a šetriť na konkrétny účel. Veď poslednou vecou, ktorú by ste asi chceli je, že na konci budete mať na účte peknú sumu peňazí, ale za sebou život bez množstva krásnych zážitkov, ktoré ste chceli mať, ale nedokázali ste si ich naplánovať.

Autorom je Bill Perkins, manažér hedžového fondu, hráč pokra a autor knihy „Die with Zero: Get All You Can Your Your Money and Your Life“.