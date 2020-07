Nemecký minister dopravy chce mýto takmer pre všetky vozidlá v celej EÚ

dnes 16:16 -

Podľa návrhu by do ôsmich rokov malo mýto platiť takmer pre všetky vozidlá až na autobusy a autokary. Platilo by tak pre všetky kamióny, dodávky či osobné autá.

K Scheuerovmu návrhu sa musia vyjadriť ďalšie ministerstvá. Zdroje z nemeckej vlády však pre agentúru Reuters uviedli, že niektorí ministri s návrhom nesúhlasia, aj keď poplatky vychádzajúce z počtu najazdených kilometrov sú považované za jedno z opatrení na ochranu klímy. To sa v priebehu dňa potvrdilo, keď ako prvé návrh zamietlo ministerstvo životného prostredia.