Orbán: Slovensko má usporiadanejšie verejné financie než krajiny Západu

"Maďari si myslia, že na Západe je všetko lepšie. Avšak keď človek trochu viac vidí do vecí, zistí, že napríklad také Slovensko má konsolidovanejšie financie než krajiny Západu, a to aj napriek tomu, že Slovensko prešlo obdobím komunizmu," konštatoval Orbán.



Zároveň dodal, že Maďari si iba pomaly začínajú uvedomovať, že perspektíva strednej Európy sa zmenila - "finančné záležitosti máme usporiadanejšie, problémom však je, že sme chudobnejší".

Premiér podčiarkol, že krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) nesmú doplatiť na bruselské rozhodnutia. Dodal, že debaty v Európe týkajúce sa oživenia ekonomiky po pandémii nového koronavírusu sú veľmi vyhrotené.



V súvislosti s aktuálnym nemeckým predsedníctvom v Rade EÚ povedal, že ak sa k Maďarsku bude pristupovať v debatách férovo, tak bude spolupráca s Nemeckom možná.



"Je však ťažké prinútiť spolupracovať vodu s ohňom, lebo napríklad v otázkach migrácie sa nezhodujeme. My chceme problémy riešiť podporou maďarskej rodiny a maďarských detí, pričom Nemci o tom uvažujú inak," dodal.



Orbán pripomenul, že v piatok parlament rozhodne o štátnom rozpočte Maďarska na rok 2021, v ktorom z najdôležitejších opatrení vyzdvihol proces obnovy vyplácania 13. mesačného dôchodku a výrazné posilnenie podpory starostlivosti o dieťa.