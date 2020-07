Matovič: Poľsko je pre Slovensko vzorom v boji proti korupcii

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Úrad vlády SR

dnes 12:01 -

"V boji proti komunizmu bolo pre nás Poľsko vzorom. V boji proti korupcii je dnes Poľsko najmä vo východnej a strednej Európe rovnako vzorom," povedal slovenský premiér. Uviedol, že boj proti novému druhu koronavírusu obe krajiny dobre zvládajú, hoci "tento boj ešte nie je ukončený".



Matovič podotkol, že na túto zahraničnú návštevu pozval aj Veroniku Remišovú, podpredsedníčku vlády a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Urobil tak práve preto, lebo v Európskej komisii "počujeme len dobre na Poľsko", ako zvládlo čerpanie európskych prostriedkov.



"Chceme sa v tejto veci poučiť a žiaľ, Slovensko má veľké problémy v čerpaní európskych zdrojov a korupcii spojenej s ich čerpaním," zhodnotil Matovič.



Morawiecki vyzdvihol blízke vzťahy so Slovenskom, ktoré sa podľa neho priateľským spôsobom rozvíjajú. Obchodný rozvoj medzi oboma krajinami sa teraz zastavil tým, že vypukla epidémia, ale už sa znova postupne obnovuje, dodal. Zároveň do Poľska pozval slovenských investorov, ako aj turistov.



Po bilaterálnom stretnutí sa obaja štátnici presunuli z budovy Úradu vlády Poľskej republiky do paláca Belweder, kde sa zúčastnia na stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

Ústrednými témami stretnutia budú viacročný finančný rámec Európskej únie na roky 2021-27 a fond na obnovu, ktorý má členským krajinám Európskej únie pomôcť opätovne naštartovať ekonomiky postihnuté pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



Šéfovia vlád sa budú venovať aj situácii v súvislosti s migráciou a ďalším aktuálnym európskym otázkam.



Pri tejto príležitosti český premiér Andrej Babiš formálne odovzdá rotujúce predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke Poľsku, informuje úrad českej vlády. Poľsko sa ročného predsedníctva v zoskupení oficiálne ujalo 1. júla.