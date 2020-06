83 ton falošného zlata, zábezpeku nikto nekontroloval

Zdroj: zerohedge

Foto: getty images

dnes 0:38 -

V histórii sa už neraz stalo, že zlaté tehličky neboli zlaté ale len pozlátený volfrám alebo meď. To podnietilo držiteľov fyzického zlata, aby sa ultrazvukom skontrolovali svoje zásoby. Jedným z trhov, ktorý sa zdal odolný voči akémukoľvek falšovaniu, bol trh s fyzickým zlatom v Číne. Je to zvláštne, ak si vezmeme skutočnosť, ako sa Čína v poslednom desaťročí stala najväčším falšovateľom rôznych, väčšinou priemyselných kovov používaných na zabezpečenie bankových pôžičiek. Navyše sa tento kolaterál často opätovne prehodnocoval, čo znamená, že niekoľko bánk malo často nárok na rovnaké (falošné) aktívum.

Spoločnosti Wuhan Kingold Jewelry, je firma, ktorá, sa označuje ako „spoločnosť so zlatou budúcnosťou“. Kingold, ktorej meno je odvodené od Kinross Gold, jedného z najväčších ťažiarov zlata na svete, je najväčším spracovateľom zlata v súkromnom vlastníctve v provincii Hubei v Číne. Jej akcie sú kótované na burze cenných papierov Nasdaq v New Yorku a najväčší akcionárom je Jia Zhihong, ktorý pôsobil v armáde a spravoval zlaté bane, ktoré vlastnila Ľudová oslobodzovacia armáda.





Kingold podľa verejných záznamov uviedla, že uzavrela pôžičky, aby doplnila svoje peňažné prostriedky, podporila obchodné operácie a rozšírila zásoby zlata. Zaujímavé je, že po celé roky nikto nekontroloval pravosť kolaterálu. V roku 2018 spoločnosť porazila množstvo konkurentov pri ponukách na kúpu kontrolného podielu v štátnej automobilke Tri-Ring Group. Kingold ponúkol 7 miliárd juanov v hotovosti za 99,97 % Tri-Ring.

Verejné záznamy ukázali, že prvé pôžičky Kingold so zlatom siahajú až do roku 2013, keď si požičala 200 miliónov juanov od spoločnosti Chang'An Trust a dohodu zabezpečila tonou zlata. Dvojročná pôžička bola určená na financovanie realitného projektu vo Wu-chane a bola splatená včas. V roku 2015 už Kingold zvýšila svoju závislosť od pôžičiek so zlatými podkladmi a začala spolupracovať so spoločnosťou PICC P&C na krytí pôžičiek. V roku 2016 si už požičala 11 miliárd juanov, čo je takmer 16-krát viac ako v predchádzajúcom roku. Podľa finančnej správy spoločnosti jej pomer dlhu k aktívam stúpol zo 43,4% na 87,5 %. V tom roku Kingold na pôžičky vyčlenila 54,7 ton zlata, čo je 7,5-krát viac ako v predchádzajúcom roku.



Zdá sa, že spoločnosť ponúkla ako kolaterál najmenej 83 ton zlatých prútov, z čoho časť tvorila pozlátená meď. Veritelia držali 16 miliárd juanov nesplatených pôžičiek proti falošnému zlatu. Prevalilo sa to vo februári, keď spoločnosť Dongguan Trust (jedna z neslávne známych čínskych tieňových bánk) rozhodla likvidovať zábezpeku spoločnosti Kingold na krytie nesplatených dlhov. China Minsheng Trust, ďalšia spoločnosť z oblasti tieňového bankovníctva a jeden z najväčších veriteľov spoločnosti Kingold, na základe súdneho príkazu otestovala kolaterál a výsledok testu ukázal, že aj tieto prúty zapečatené v kazetách Minsheng Trust sú len odliatkom medi.





Minsheng Trust sa okamžite obrátila na Jia, či spoločnosť vyrobila zlaté prúty: „Rovno to odmietol a povedal, že je to kvôli tomu, že časť zlata má slabú čistotu,“ a poprel, že by zlato bolo falošné. Celkovo sa spoločnosť Kingold viaže k desiatkam tisíc kilogramov zlata pre najmenej 14 veriteľov v hodnote takmer 20 miliárd juanov. 83 ton údajne čistého zlata, ktoré Kingold uložil v pokladniciach veriteľov v júni, na podporu 16 miliárd juanov pôžičiek, by od roku 2019 zodpovedalo 22 % ročnej čínskej produkcie zlata a 4,2 % štátnych zlatých rezerv. Stručne povedané, viac ako 4 % oficiálnych čínskych rezerv zlata môže byť falošných.



Zatiaľ najväčší podvod so zlatom bol v Číne odhalený v roku 2016, kedy regulačné orgány našli falošné zlato v 19 pokladniciach zabezpečujúcich 19 miliárd juanov, čo je v prepočte asi 2,5 miliardy dolárov. Nájomca, ktorý sa snažil roztaviť kolaterál, našiel v strede tyčí čiernu volfrámovú platňu.