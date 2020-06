Slávny Cirque du Soleil požiadal o ochranu pred veriteľmi

Zdroj: ČTK

Spoločnosť od marca zrušila všetky predstavenia a musela prepustiť 95 percent zamestnancov. „S nulovými príjmami od núteného prerušenia všetkých našich predstavení kvôli Covid-19 muselo vedenie konať rozhodne, aby ochránilo budúcnosť firmy," uviedol generálny riaditeľ Daniel Lamarr.

Spoločnosť podpísala dohodu so svojimi súkromnými investormi, podľa ktorej skupina prevezme záväzky cirkusu a investuje 300 miliónov USD do opätovného začatia činnosti. V rámci dohody poskytne štátna spoločnosť Investissement Québec 200 miliónov USD na financovanie dlhu. Medzi súkromnými investormi sú fond TPC Capital, čínska firma Fosun International a kanadský penzijný fond Caisse de dépôt et placement du Québec.

Spoločnosť oznámila, že musí prepustiť takmer 3500 zamestnancov. Ponuka od sponzorov jej umožňuje najať podstatnú časť prepustených späť po obnovení predstavení.





Cirque du Soleil preslávil najmä akrobatickými predstaveniami. Firmu založil v roku 1984 Guy Laliberté s pouličnými umelcami v Québecu a odvtedy sa z neho stal jeden z najslávnejších vývozných artiklov Kanady. TPG, Fosun a kanadský penzijný fond vlastnia väčšinový podiel v spoločnosti od roku 2015.

Cirque du Soleil svoje predstavenie s akrobatov organizuje po celom svete a každý večer ponúkal predstavenie v Las Vegas. Väčšina príjmov firmy pochádza z predaja vstupeniek, organizuje ale aj súkromné ​​podujatia, predáva maloobchodný tovar s tematikou jednotlivých predstavení a poskytuje licenciu na svoju značku ubytovaciemu a módnemu priemyslu. Prevádzkuje aj spoločný podnik s Bell Media, ktorý má na starosti výrobu televíznych relácií, filmov a hier.