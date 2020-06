Dovolenka 2020: Grécko čaká jedno z najnáročnejších letných období všetkých čias

Zdroj: HOR

Grécko by v lete mohlo získať mimoriadne štedrý dar od turistov z Nemecka. Tak zhodnotil portál ekathimerini.com vo svojom článku rozhodnutie Nemeckej vlády nezaradiť susedné Turecko na zoznam bezpečných krajín pre leto 2020.

Grécko minulý rok tromflo Turecko v počte dovolenkujúcich Nemcov. Turecko zaznamenalo v roku 2019 2,7 miliónov nemeckých turistov. Gréci v tom roku doma privítali 4 milióny dovolenkárov z Nemecka. Čísla Svetovej turistickej organizácie hovoria, že vrchol v návštevnosti z Nemecka malo Turecko v roku 2015, kedy sa na brehoch pláží a v pamätihodnostiach otočilo až 5,4 milióna hostí z Nemecka. Odvtedy sa čísla prepadávajú smerom dole. No i tak je Turecko medzi top 10 destináciami pre dovolenkárov z Nemecka.





Gréci si uvedené rozhodnutie nemeckých úradov odôvodňujú lepšou reakciou na pandémiu Covid-19 a nižšími počtami infikovaných. Tým pádom sa z Grécka navrátivší nemecký turista nemusí podrobiť povinnej 14-dennej karanténe. Predpokladá sa, že do septembra sa Ankara nedostane na „bielu listinu“ ministerstva zahraničných vecí v Berlíne. No i napriek týmto pozitívnym správam pre jeho krajinu si grécky námestník ministra turizmu Manos Konsolas uvedomuje, že „pred Gréckom stojí jedno z najnáročnejších letných období všetkých čias“.







Medzinárodné letiská v Aténach a Thessalonikách, podobne ako prístavy v Grécku sa 15. júna otvorili pre turistov a prvé počty cestujúcich hovoria o tom, že hospodárske výsledky leteckých spoločností a lodných prepravcov nebudú túto sezónu ani zďaleka na rekordných číslach z pred roka. Ako informovali najväčšie grécke aerolínie Aegean, predpokladá sa, že menšie regionálne letiská na gréckych ostrovoch budú otvárané postupne od 1. júla. Odhad leteckej spoločnosti pre portál ekathimerini.com hovorí, že k 15. júlu budú by to malo byť 1000 letov týždenne, a ku koncu augusta 1600 letov za týždeň medzi zahraničnými metropolami, Aténami a regionálnymi destináciami. To bude znamenať, že vyťaženosť a frekvencia letov budú v porovnaní s predkoronovými časmi nižšie o 50 %.





Výzvou budú pre letiská na ostrovoch ako napríklad Karpathos, Kréta, či Samos komplexné opatrenia na udržanie hygienickej izolácie a bezpečnosti turistov. To isté sa týka hotelov a ubytovní na menších ostrovoch v Egejskom či Iónskom mori. Najmä spolupráca s lekármi a nemocnicami nebude jednoduchá. Na mnohých ostrovoch je celoročne len limitovaná lekárska služba. Súčasné predpisy z Atén hovoria, že každý hotel by mal mať k dispozícii zdravotníka. Nie je však špecifikované akú úroveň či špecializáciu má tento pracovník mať. Ako sa vyjadril jeden z hoteliérov pre ekathimerini.com, niektorí lekári si od hotelov žiadajú poplatok 100 eur za izbu mesačne.

Aj keď sa miestne útvary zdravotníctva snažili vydať jednotné pravidlá pre túto letnú sezónu, tie nie sú záväzné pre žiadneho lekára a sú skôr minimálnou požiadavkou zdravotníkov za testovanie a prípadné ošetrovanie turistov podozrivých na ochorenie Covid-19. Majitelia hotelov, penziónov a lodiarske spoločnosti sa na základe ich skúseností vyjadrili, že predpisy pre ochranu pred šírením vírusu Covid-19, vydané centrálnymi orgánmi v Aténach, sú v praxi nerealizovateľné. Podľa odhadov ministerstva zdravotníctva by pri najhoršom scenári mohlo do Grécka byť importovaných počas leta až 4000 – 5000 prípadov ochorenia na koronavírus.





Všetky tieto faktory spolu so zmeneným správaním spotrebiteľov po celom svete viedli spoločnosť Ernst & Young k predpovedi hovoriacej o ťažkých piatich rokoch, ktoré Grécky cestovný ruch má pred sebou. Podľa štúdie sa rekordné čísla z roku 2019 nepodarí Grékom dosiahnuť pred rokom 2025. Štúdia hovorí o tom, že firmy zapojené do cestovného ruchu v Grécku počas roka 2020 stratia až 10 miliárd eur. Z rekordného počtu 34,4 milióna návštevníkov z roku 2019 sa podľa E&Y v roku 2020 tento počet zredukuje na 14,5 milióna. V roku 2024 by tak podľa tohto scenára mohli Gréci privítať 24,8 milióna turistov zo zahraničia.



Aj v tejto štúdii sa odborníci vyjadrujú pozitívne o pomerne dobrých výsledkoch proti epidemických opatrení v Grécku. Tie by mohli vytvoriť základ pre dobré skúsenosti a referencie na budúce sezóny. Podobne by sa mohlo pozitívne odzrkadliť predĺženie hlavnej letnej sezóny až do konca septembra, ani to však nezabezpečí dostatok príjmov pre sektor turizmu v krajine. Je potrebné si uvedomiť, že už skôr spomínané 4 milióny nemeckých dovolenkárov v Grécku v roku 2019 minuli 3 miliardy eur. Celkové príjmy vytvorené rekordnými 34,4 miliónmi turistov v minulom roku predstavovali čiastku 18,2 miliardy eur. Vláda sa tento rok snaží motivovať aj domácich dovolenkárov k tomu, aby strávili leto na niektorom z ostrovov. Na tento účel bol vytvorený program „Tourizm for all“, v rámci ktorého by až 250 000 Grékov mohlo tento rok získať dotáciu na lodný lístok na niektorý ostrov v Egejskom mori.