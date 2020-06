Antidumpingové ceny, znižovanie emisiií a presun z krátkych letov na železnicu: Vo Viedni končí Level Europe

Zdroj: HOR

Foto: TASR/AP

dnes 11:37 -

S okamžitou platnosťou ukončila svoju obchodnú činnosť spoločnosť Level Europe a vo štvrtok 18.6. vyhlásila platobnú neschopnosť. To postihne približne 240 zamestnancov, z toho 200 na letisku Viedeň. Pre porovnanie, odchod Lauda Motion z tejto základne v máji postihol 300 pracovníkov.

Ako uvádza vo svojom článku portál orf.at, príčinou úpadku spoločnosti Level Europe je pandémia Covid-19, ktorá bezprecedentne postihla leteckú dopravu. Level je súčasťou koncernu Internationa Airline Group - IAG, ktorý zastrešuje British Airways a Španielsku spoločnosť Iberia. Level Europe od marca 2020 nerealizoval žiadne pravidelné lety a len sporadicky prepravoval na objednávku rakúskej vlády občanov z destinácií v zahraničí. Svojich zamestnancov firma informovala listom, kde oznamuje, že štvrtok 18.6. bude dňom, kedy bude zaregistrovaná jej insolvencia. V liste od riaditeľa Franka Glendera sa uvádza, že „dúfali sme, že Level Europe prežije túto búrku, ale realita je príliš nepriaznivá pre ďalšie pokračovanie prevádzky“. Platobná neschopnosť sa týka len prevádzky Level Europe vo Viedni, ktorá mala na starosti krátke a stredné lety. Pod značkou Level prevádzkuje IAG aj diaľkovú prepravu, ktorej sa úpadok netýka.

Zatiaľ nie je jasné, koľko zákazníkov sa uvedené ukončenie činnosti bude týkať. Postihnutí klienti svoje peniaze, ktoré prípadne uhradili za budúce lety zrejme neuvidia. Pri krachu leteckých spoločností sa poistenie vo veľkej väčšine prípadov netýka úhrad od zákazníkov. Podľa Rakúskej legislatívy bude súdom menovaný správca konkurznej podstaty, na ktorého sa prípadne budú zákazníci musieť obrátiť. Dá sa predpokladať, že v najlepšom prípade sa na každého zákazníka ako veriteľa ujde nejaký podiel z výťažku, ktorý sa správcovi môže podariť získať. Ak si niekto zo zákazníkov zabezpečil letenku cez iné kanály ako internetovú stránku spoločnosti Level, mal by sa informovať u daného predajcu, aký bude ďalší postup.





Level Europe začala svoju činnosť v roku 2018 vo Viedni a súperila s množstvom iných nízko nákladových spoločností o svoje miesto na slnku. Počas tohto obdobia sa snažila cenami poraziť takých hráčov ako Easyjet, Wizzair či Eurowings. Pôvodný plán šéfa IAG Willieho Walsha, kúpiť spoločnosť Nikiho Laudu NIKI, ktorá patrila pod skrachovaný AirBerlin nevyšiel. Napriek tomu sa IAG chcela do Viedne včleniť a tak sa postupne na letisku Schwechat presunulo 6 lietadiel s modro zeleným logom Level. Pôvodný plán hovoril o flotile 14 lietadiel, to sa však počas dvoch rokov ukázalo najmä pre silný konkurenčný tlak ako nereálne. V lete 2019 sa teda rozširovanie vo Viedni zastavilo a časť flotily sa udomácnila na základni v Amsterdame. Z Viedne teda lietalo šesť strojov Airbus 319/320 a tieto prispievali k nárastom počtu pasažierov prepravených z tohto uzla. Destinácie, ktoré Level obsluhoval ležali najmä v dovolenkových teritóriách ako je Stredomorie, severná Afrika či Európske metropoly.

Ako uvádza portál fightglobal.com spoločnosť Level Europe, žiaľ nemá možnosť ponúknuť svojim zákazníkom alternatívnu formu prepravy. Na ďalšie informácie od vedenia spoločnosti si podľa tejto stránky musia zainteresované osoby počkať do 24.6.

Je možné, že k radikálnemu koncu prevádzky spoločnosti Level vo Viedni pomohla aj avizovaná zmena legislatívy v Rakúsku. Tá by mala do praxe zaviesť minimálnu cenu pre letenky na krátke trasy pri odletoch z Viedne. To by v praxi znamenalo, že najnižšia cena takejto letenky na trasu do 350 kilometrov by bola 40,- eur. Spomínané opatrenie mohlo viesť IAG k rýchlemu vyhodnoteniu situácie a strate záujmu udržiavať Level Europe vo Viedni pri živote. Portál simpleflying.com komentoval navrhovanú legislatívu slovami „nové pravidlá môžu v Rakúsku zabiť nízkonákladové lety“. Odborná verejnosť špekuluje nad tým, či nová iniciatíva v Rakúsku nesúvisí so záchranným balíkom poskytnutým leteckému prepravcovi Austrian Airlines. Záchranný balík vo výške 600 miliónov pre Austrian obsahuje aj podmienky pre túto spoločnosť týkajúce sa emisií CO2, presunu pasažierov z krátkych letov na železnicu a znižovaní spotreby palív na pasažierokilometre. Nebolo by prekvapením, ak by „antidumpingové“ minimálne ceny leteniek súviseli s touto záchrannou operáciou.