Dopyt na realitnom trhu sa oživil, rozbehli sa i krátkodobé prenájmy

dnes 7:31 -

Ako však dodal, proces kúpy nehnuteľnosti je zdĺhavejší ako v období spred vypuknutia pandémie. „V porovnaní s obdobím pred koronakrízou si na kúpu nehnuteľnosti záujemcovia o bývanie nechávajú viac času,“ dodal Kubrický s tým, že nejde ani tak o vyčkávanie na lepšie ceny, záujemcovia si chcú len dobre vybrať.

„Pokiaľ kupujúci ,naďabí na nehnuteľnosť, ktorá spĺňa jeho predstavy a je za trhovú cenu, neváha,“ dodal analytik s tým, že ak by kupujúcemu takýto byt alebo dom niekto „vyfúkol spred nosa“, pri súčasnej malej ponuke by sa mu ľahko mohlo stať, že by hľadal svoju vysnívanú nehnuteľnosť ďalšie mesiace.

Na margo krátkodobých prenájmov, ktoré pandémia na istý čas stopla, keďže hranice Slovenska boli zatvorené a tieto byty majitelia prenajímali z veľkej časti zahraničným turistom, dodal, že už takisto fungujú. „Uvoľnenie karanténnych opatrení prišlo pre niektorých prenajímateľov skôr, ako stihli svoje byty a apartmány prenajať dlhodobejšie,“ uviedol Kubrický s tým, že trhu s krátkodobými prenájmami pomáha okrem otvorenia hraníc aj ďalší faktor. A tým sú Slováci, ktorí preferujú pobyty na Slovensku pred cestovaním do zahraničia.