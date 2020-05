Ryanair plánuje obnovenie letov z Bratislavy od júla

dnes 13:46 -

Dopravca Ryanair sa chystá obnoviť pravidelné lety z bratislavského letiska M. R. Štefánika od júla. Vyplýva to z oznámenia dopravcu zverejneného na jeho webovej stránke a zo zmien v rezervačnom poriadku na Ryanair.com. Lety počas júna dopravca prevádzkovať neplánuje.

Ryanair avizuje obnovenie približne 40 % svojich letov v rámci celej európskej siete. Lety z Bratislavy preto budú tiež redukované. Cez webovú stránku dopravcu je už možné zakúpiť letenky s júlovým odletom z Bratislavy do bulharského Burgasu, na Pafos na Cypre, na Korfu, do Solúna (Thessaloniki), Dublinu, Alghera na Sardínii, do španielskej Malagy, na Malorku, do Birminghamu, Edinburghu, Londýna-Stanstedu a Manchestru, a lety z týchto destinácií do Bratislavy.

Plány leteckého dopravcu však zatiaľ nie sú definitívne. O tom, kedy budú civilné lety na Slovensko povolené, rozhoduje Ústredný krízový štáb. Rezort dopravy a Dopravný úrad aktualizujú zákaz civilných letov každých 14 dní. Aktuálne platí zákaz civilných letov do 28. mája.

Od uvoľnenia opatrení krízového štábu závisia aj plány ďalších leteckých dopravcov. Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Ševčíkovej má svoje lety z Bratislavy naplánované od 29. mája Wizz Air, egyptský dopravca Air Cairo plánuje spustiť od 2. júna dva lety týždenne do Hurghady. Dopravca flydubai plánuje od 5. júna lietať do Dubaja a cyperský dopravca Cyprus Airways má stále naplánované svoje lety z Bratislavy na ostrov Korfu od 6. júna a lety do Larnaky na Cypre a na Rodos od 9. júna.

"Realizácia letov však bude závisieť od povolenia civilných letov štátom, od otvorenia hraníc daných štátov a aj od otvorenia slovenských hraníc," pripomenula Ševčíková obmedzenia, ktoré platia i pre letecké spoločnosti Pobeda a Smartwings. Pobeda, ktorá spája Bratislavu s Moskvou, plánuje svoje lety obnoviť od 2. augusta, česká spoločnosť Smartwings, ktorá zabezpečuje počas letnej sezóny pravidelné lety do dovolenkových destinácií, upravila svoj letový poriadok s plánom letov od 16. júna do destinácií Antalya, Burgas, Heraklion či Rodos a rovnako v druhej polovici júna k nim plánuje pridať aj lety do destinácií Larnaka, Zakynthos, Catania, Korfu, Lamezia Terme a Palma de Mallorka.