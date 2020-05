Hlbšie do vrecka: Koronavírus núti zaplatiť dane aj tam, kde sa im dalo dočasne vyhnúť

Zdroj: bloomberg

Mark Davies je zvyknutý lietať po celom svete. Zvyčajne každý mesiac navštevuje Ženevu a Monako ako daňový poradca pre najbohatšiu klientelu. Teraz ale lietať nemôže, kvôli koronavírusu zostal uväznený v juhozápadnom Londýne. Pandémia narušila nielen jeho podnikanie, ale aj daňové plány jeho klientov. Keďže krajiny uzavreli hranice, niektorí jednotlivci sa musia vyrovnať s nečakane zložitou daňovou situáciou. Vyhliadky na vyššie odvody pramenia z toho, že sú nútení stráviť príliš veľa dní v cudzej krajine. V inom prípade to zase komplikuje plány na získanie daňových úľav pri presťahovaní sa do zahraničia.

S daňami ale nesúvisí len medzinárodné cestovanie, do novej situácie dostal koronavírus aj tisíce ľudí v USA, ktorí prekročili štátne hranice, aby pandémiu prečkali vo svojich prázdninových domoch.

Daňová rezidencia

Austrália, Spojené kráľovstvo a Singapur vydali pokyny na zmiernenie obáv týkajúcich sa daňovej rezidencie pre jednotlivcov uväznených v dôsledku vírusu. To ale zďaleka nepredstavuje žiadnu záruku, ak by k niečomu došlo. Hoci Európa aj USA začali po vzore ázijských krajín postupne uvoľňovať obmedzenia, vyhliadky na návrat globálneho cestovného ruchu na úroveň pred pandémiou, sú značne zahmlené. „Tak rýchlo sa to neskončí,“ povedal Simon Goldring, londýnsky partner advokátskej kancelárie McDermott Will & Emery. „Ľudia zostanú uviaznutí v rôznych jurisdikciách, a neúmyselne sa stanú ich obyvateľmi.“

Zotrvanie v krajine na viac ako šesť mesiacov spravidla znamená, že sa stávate jej daňovým rezidentom, samozrejme úlohu zohrávajú aj iné faktory ako je trvalé bydlisko, rodinné vzťahy, či zdroje príjmu. Určenie daňovej rezidencie je komplikované, o to viac, ak každý štát uplatňuje odlišné kritériá. Navyše do hry vstupujú aj daňové dohody s inými krajinami, ktoré majú prednosť pred zákonmi na úrovni štátu a ktoré by sa uplatňovali na spory o pobyt v prípade absencie pandemických ustanovení. Vyriešenie daňových problémov spojených s koronavírusom bude pre niektorých stresujúci a nákladný proces. Goldring pre Bloomberg uviedol, že tento rok musel presúvať jedného svojho klienta cez Taliansko a Francúzsko, aby sa ubezpečil, že neprekročí hranice daňovej rezidencie Spojeného kráľovstva.





Daňová kontrola

V USA uviazli tisíce ľudí, „ak nie desiatky tisíc“, z ktorých mnohí môžu čakať rozsiahlejšiu daňovú kontrolu zo strany americkej vládnej agentúry IRS, finančného úradu. Uviedol to Paul Sczudlo, právnik spoločnosti Withersworldwide. Cudzinci môžu zvyčajne stráviť v USA 183 dní v jednom roku, alebo váženým priemerom počas troch rokov. Ak limit prekročia, sú povinní zaplatiť daň z príjmu. IRS minulý mesiac predĺžila limit o ďalších 60 dní, ale ani to nemusí stačiť na ochranu ľudí, ktorí prišli na jeseň alebo začiatkom zimy z iných štátov a nestihli sa vrátiť domov.

Majitelia firiem, ktorí nedokážu opustiť krajinu a stanú sa de facto daňovými rezidentmi, budú musieť zaplatiť daň z príjmu právnických osôb v USA v každej zahraničnej spoločnosti, v ktorej vlastnia väčšinu. Prinajmenšom to znamená hromadu papierovačiek, aby sa ubezpečili, že majú riadne zverejnenú účasť, veľkosť podielov. Ak tak neurobia, hrozia potenciálne vysoké pokuty vypočítané ako percento aktív daného subjektu.

Napríklad New York považujú každého, kto v štáte strávi viac ako 183 dní, za rezidenta, a preto je povinný zaplatiť pomerne vysokú daň z príjmu. New York nevydal oficiálne usmernenie o tom, ako plánuje ošetriť uviaznutých nútených daňovníkov. Keď v roku 2012 devastoval krajinu hurikán Sandy, mnoho ľudí hľadalo dočasné útočisko vo svojich apartmánoch v New Yorku. Na základe svojho pobytu boli následne aj zdanení. „Má to veľmi veľa možných dopadov na rodiny,“ uviedol Sczudlo. „Mohlo by to ovplyvniť dôchodkové sporiace účty, majetkové usporiadanie.“

Počkajme a uvidíme

Pandémia rovnako zmarila plány tých, ktorí dúfali, že sa tento rok presťahujú do krajiny s nižšími daňami. V minulosti Davies pomohol bohatým jednotlivcom presťahovať sa do Británie zo Španielska, Francúzska a Latinskej Ameriky, ale dnes táto jeho podnikateľská aktivita stagnuje. „Všetko uviazlo, všetci hovoria, počkajme a uvidíme.“

V blízkej budúcnosti, keď krajiny znovuotvoria svoje hranice, bohatí môžu čakať väčšie dane zo strany vlád. Aj prostredníctvom nich sa budú snažiť kompenzovať ekonomické náklady vírusu, ktorý zvyšuje globálne obavy z nerovnosti. „Dane sa budú hýbať len jedným smerom,“ cituje Mennu Bowenenovú, partnerku právnickej firmy Gunnercooke a daňovú poradkyňu Blu Family Office agentúra Bloomberg. „Za to všetko musí niekto zaplatiť.“