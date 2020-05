Čo príde po koronakríze: 3 potenciálne problémy pre nasledujúce obdobie

Zdroj: Vicente Investing

dnes 10:47

Pravidelné "vypínanie" ekonomiky

Zatiaľ sa zdá, že severná pologuľa má vrchol pandémie za sebou. Niektorí odborníci ale upozorňujú, že na oslavy je ešte priskoro, na jeseň by totiž mohla prísť druhá, ešte horšia vlna nákazy. V krajnom prípade by sa tak ekonomika musela prepnúť do režimu, kedy by dochádzalo k jej pravidelnému "vypínaniu". A to do vtedy, kým by nebola vyvinutá vakcína.

Stratená dekáda

Aj keby už svet ďalšia masívne vlna nákazy koronavírusu nezasiahla, môže vyplnenie výmoľov v ekonomike trvať pokojne aj niekoľko rokov. Niektoré zmeny v správaní spotrebiteľov môžu byť dlhodobé, ak nie trvalé. To sa môže týkať napríklad cestovného ruchu, ktorý je zásadným zdrojom príjmov mnohých krajín. Možno ale očakávať aj zmenu prístupu ľudí k nákupom tovaru, ktorý nepatrí do kategórie základného nevyhnutného. Skúsenosť s výpadkom príjmov zo dňa na deň pravdepodobne prinúti celý rad ľudí k odkladaniu si viac peňazí bokom namiesto míňania za veci, bez ktorých sa v živote ľahko obídu.

Ďalšie prifukovanie akciovej bubliny

Odhodlanie svetových centrálnych bánk bojovať s dopadmi koronakrízy a stabilizovať nielen ekonomiku, ale aj trhy, investori kvitujú, čo sa odráža aj v cenách akcií. Problémom ale je, že pred marcovým prepadom cien aktív boli valuácia amerických akcií veľmi vysoko a niektorí odborníci hovorili o obrovskej akciovej bubline. Odraz cien akcií od marcových miním teraz valuačné ukazovatele vracia k úrovniam z úvodu roka alebo aj vyššie, takže reálne hrozí ďalšie prifukovanie bubliny.