5 ponaučení z čias koronavírusu

Dlhé obdobie nízkej volatility nie je dôvodom k riskovaniu

Pred príchodom koronakrízy boli akciové trhy extrémne pokojné. Investori poľavili v opatrnosti a zvyšovali rizikovosť portfólia, pretože riziko je predsa len teoretické. Koronavírus však dokonale naplnil definíciu čiernej labute a tým, ktorí sa prestali báť a zbavili sa defenzívnych investičných nástrojov, pripravil ťažké chvíle. Riskovať si všeobecne môžu dovoliť tí, ktorí pred sebou na trhoch majú ešte desiatky rokov, s ubúdajúcim časom by však v portfóliu mal narastať podiel defenzívnej zložky, aj keď trhy dlhodobo rastú.





Hospodárska expanzia neumiera na starobu, niečo ju musí zabiť

Ekonomická expanzia, ktorá práve skončila, bola mimoriadne dlhá a už dlhší čas sa hovorilo o tom, že sme v neskorej fáze hospodárskeho cyklu. Pravdou však je, že čas nie je tým, na čo by ekonomická expanzia umierala, niečo ju vždy musí zabiť. Často má pritom smrtiaca rana nečakanú podobu a prichádza ako blesk z čistého neba. Ako napríklad koronavírus.

Prepady sú neoddeliteľnou súčasťou dlhodobého investovania

Zhodnocovanie peňazí musí byť dlhodobou záležitosťou. Ak tomu tak nie je, nejde o investovanie, ale o hazard. Investori by pritom mali vedieť, že kolísanie cien na trhoch nie je ničím, čoho by sa mali báť. Nástrojom, ktorý dokáže pred výkyvmi cien akcií a ďalších aktív portfólio pomerne spoľahlivo ochrániť, je pravidelné investovanie. Dlhodobo ceny akcií vždy rastú, a nakupovanie pri poklesoch sa tak rovná nakupovaniu so zľavou.





Základom úspechu je dobre pripravený investičný plán

Investovanie s dlhodobým horizontom automaticky neznamená, že musí investor raz nakúpené aktíva držať navždy. K rebalansovaniu portfólia by mali z času na čas pristupovať aj vyznávači stratégie "kúp a drž". Ide len o to, aby akýkoľvek zásah do portfólia mal jasný dôvod a bol vždy konzistentný s dlhodobou investičnou stratégiou. Najmä v čase poklesu trhov je kľúčové mať jasnú stratégiu a nesprávať sa impulzívne.

S alternatívnymi investíciami musíme zaobchádzať opatrne

Alternatívne nástroje mnohokrát vyzerajú zaujímavo, je ale dobré si uvedomiť, že mnohé z nich sú málo likvidné. Niektoré alternatívy síce fungujú ako uchovávateľ hodnoty aj v čase nepriaznivej situácie na trhoch, čo si však počať s nelikvidným aktívom vo chvíli, kedy budete nutne potrebovať hotovosť? Alternatívy do portfólia patria, o tom niet pochýb. Ale tomu, že ide o neštandardné nástroje, by mal zodpovedať aj ich podiel v ňom.