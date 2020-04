Mesto Moldava nad Bodvou vyhlásilo súťaž na odpredaj areálu bývalej Drevovýroby

dnes 10:16 -

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností v areáli bývalej Drevovýroby na Rožňavskej ulici. Minimálnou východiskovou cenou a teda aj najnižšou ponukou na odkúpenie, ktorú môže účastník súťaže navrhnúť, je podľa znaleckého posudku 1,23 milióna eur. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Jana Kovácsová, areál mesto získalo v reštitúcii a dlhodobý prenájom mu utlmením záujmu o prenájom prináša ekonomickú stratu.

Predmetom odpredaja je areál s rozlohou 11.590 štvorcových metrov a predáva sa v celku. „Nachádzajú sa tam tri haly s rozlohou 1749 štvorcových metrov, tri budovy s rozlohou 451 štvorcových metrov a dve zlúčené stavby s rozlohou 1957 štvorcových metrov. Oplotená spevnená asfaltová plocha má rozlohu 7369 štvorcových metrov,“ spresnila s tým, že pozemky pod areálom sú súčasťou ceny. Celý areál sa nachádza medzi novovybudovanými obchodnými centrami a je súčasťou takzvanej veľkoobchodnej štvrte. Obchodná verejná súťaž potrvá od 1. mája do 30. mája.

„Pôvodne to bol areál Drevovýroby - jedného z moldavských podnikov, kde pracovalo okolo 50 ľudí a kde sa v 60. a 70. rokoch sústreďoval drevospracujúci priemysel,“ doplnila Kovácsová. Podľa jej slov mesto budovu získalo po reštitúcii v 90. rokoch. Areál prenajímalo rôznym spoločnostiam zaoberajúcim sa spracovaním dreva. Od roku 2007 bola nájomcom dánska firma a v roku 2016 sa výroba presunula do iného štátu. V súčasnosti sú tam v nájme dve spoločnosti. „O areál je potrebné sa starať, strážiť ho a udržiavať aspoň základné funkcie, aby nechátral. Základným poslaním samosprávy nie je podnikať, ale vytvárať podmienky na rozvoj podnikania, a to je aj cieľom tohto odpredaja - ponúknuť ho záujemcovi, ktorý má vlastný podnikateľský zámer a bude tam prevádzkovať svoju činnosť,“ dodala.

Návrh bude vyhodnocovať päťčlenná komisia schválená mestským zastupiteľstvom (MsZ), ktoré musí odobriť aj samotný víťazný návrh.