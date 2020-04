Koniec experimentu

Zdroj: FT

Foto: SITA/AP

dnes 9:33 -

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie, má za úlohu navrhnúť plán obnovy, ktorý musí preklenúť priepasť medzi severnými a južnými členskými štátmi v otázke, či vyplácať granty alebo pôžičky. Táto otázka je v centre politického a ideologického rozdelenia medzi bohatšími krajinami Európy a niektorými z jej najzadlženejších krajín, ktoré patria tiež k najhoršie zasiahnutých koronavírusom čo je krutou iróniou.

Lídri z Francúzska, Talianska, Španielska a Portugalska požiadali o rozsiahly nástroj na obnovu vo výške 1 až 1,5 milióna eur, ktorý by poskytoval granty krajinám bez toho, aby ich viac zaťažoval dlhmi. Po summite frustrovaný Emmanuel Macron požadoval „skutočné rozpočtové transfery“. Diplomati uviedli, že francúzsky prezident varoval svojich lídrov pred hádzaním „falošných“ peňazí na riešenie problému. Podľa neho je systém pôžičiek „absolútne správnou odpoveďou“. "Nemali by sme sa využívať window-dressing," povedal. Window-dressing je stratégia na vylepšenie vzhľadu portfólia, či fondu, keď manažér predá akcie s veľkými stratami a nakúpi akcie, ktoré sú výkonnostne najlepšie.

Pravdepodobne pod najväčším tlakom je taliansky premiér Giuseppe Conte. V súvislosti s kolabujúcou ekonomikou Conte požadoval, aby boli finančné prostriedky k dispozícii už v druhej polovici tohto roka.

Francúzsko a jeho spojenci chcú, aby si EÚ požičala na trhoch a použila peniaze na pomoc krajinám, aby sa postavili na vlastné nohy bez povinnosti splácania. Chcú použiť všeobecný rozpočet EÚ na splatenie dlhov. To ale nie je akceptovateľné v Berlíne, Holandsku a severských mestách.





Po vypočutí debaty von der Leyenová vyhlásila, že bude pracovať na tom, aby vlády našli „priestor“ na kompromis a „nájdu rovnováhu medzi grantmi a pôžičkami“. Jej plány sa sústreďujú na posilnenie rezervy nepridelených peňazí v rozpočte EÚ a ich využitie na zabezpečenie pôžičiek na trhoch. Na otázku, koľko peňazí treba získať, povedala: „nehovoríme o miliarde, hovoríme o bilióne“.

Brusel má do polovice mája čas rozhodnúť, či to budú granty alebo pôžičky. Von der Leyenová uviedla, že konečné podoba bude „zmesou“ oboch. Severné krajiny si želajú, aby to znamenalo, že prevody zostanú v medziach rozpočtu EÚ, ktorý už odovzdáva peniaze prostredníctvom svojich fondov politiky súdržnosti a iných programov konkurencieschopnosti. Podľa vízie severných krajín to znamená, že pôžičky na trhoch by sa mali využívať iba na financovanie pôžičiek z EÚ krajinám, ktoré ich potrebujú.

Na vyjadrenie názorov nebolo prostredníctvom telekonferencie veľa priestoru. Diplomati očakávajú, že vedúci predstavitelia sa už v máji alebo júni stretnú Bruseli v rámci konvenčného samitu. „Bolo by dobré sa stretnúť osobne na krátke rozhovory", povedal novinárom holandský premiér Mark Rutte na margo rokovaní o rozpočte. Nečudo, experiment EÚ v oblasti digitálneho summitu sa ukázal byť prekážkou vytvárania veľkých dohôd, ako mnohí varovali. Európa potrebuje lepšie spojenie, uzatvára Financial Times.