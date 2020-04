Dopyt po rope stále klesá, cena WTI sa prepadla o 21 %

dnes 9:01 -

Ceny ropy pokračujú v pondelok v poklese, pričom cena americkej ľahkej ropy WTI sa prepadla pod 15 USD za barel (159 litrov). Dopyt po rope totiž stále klesá a trhy sa obávajú, že americké ropné zásobníky sa čoskoro naplnia.

Tlak na trh s ropou rastie už od začiatku roka, rozšírenie nového koronavírusu a jeho vplyv na ekonomickú aktivitu vo svete však situáciu prudko zhoršil. Ako povedal Michael McCarthy zo spoločnosti CMC Markets v Sydney, za prepadom cien ropy je nervozita trhov z rýchleho napĺňania kľúčových skladovacích zariadení v americkom Cushingu v Oklahome. "Plná kapacita zatiaľ dosiahnutá nebola, trhy sa však obávajú, že sa tak čoskoro stane," dodal McCarthy.

Cena WTI s májovým kontraktom, ktorý vyprší v utorok (21. 4.), dosiahla do 7.39 h SELČ 14,92 USD (13,74 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,35 USD (18,34 %). V priebehu obchodovania zaznamenala pokles až o 21 % na 14,47 USD za barel. To bola najnižšia cena WTI od marca 1999.

Pokles zaznamenala aj cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni, jeho rozsah bol však podstatne miernejší. Cena dosiahla 27,36 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 0,72 USD alebo 2,56 %.