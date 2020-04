Cena americkej ropy WTI v piatok klesla na vyše 18-ročné minimum

dnes 12:01 -

Ropný trh len ťažko absorbuje rekordný prebytok ponuky spôsobený pandémiou nového koronavírusu. Pokračujúce obavy týkajúce sa krátko- a strednodobého výhľadu majú výrazný negatívny vplyv na ceny čierneho zlata.



Májový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 1,60 USD alebo 8,05 % a uzavrel na 18,27 USD (16,82 eura) za barel (159 litrov), keď počas obchodovania sa cena WTI dostala až na 17,31 USD za barel. Piatková zatváracia cena WTI s kontraktom dodávky v najbližšom mesiaci bola najnižšia od januára 2002. WTI počas uplynulého týždňa padla takmer o 20 %, jej cena klesla siedmykrát za osem týždňov.

Májový kontrakt vyprší v utorok (21. 4.). Viac obchodovaný júnový kontrakt v piatok klesol o 1,96 % alebo 50 centov na 25,03 USD za barel. Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent si v piatok pripísal 26 centov alebo 0,93 % a uzavrel na 28,08 USD za barel.



"Keďže prebytok ponuky je viac témou v tejto chvíli, májový kontrakt sa predáva výrazne lacnejšie než júnový," komentoval situáciu na trhu analytik UBS Giovanni Staunovo.

Ceny čierneho zlata tento týždeň klesli aj napriek dohode skupiny producentov OPEC+, ktorú podporili aj USA, o bezprecedentnom obmedzení ťažby takmer o desatinu. Podľa obchodníkov je však kolaps dopytu podstatne väčší. Odhaduje sa, že reštriktívne opatrenia na zastavenie pandémie nového koronavírusu skresali globálnu spotrebu až o tretinu. To spôsobuje veľkú volatilitu na trhu.

Keď ďalšie krajiny prijmú plány na otvorenie ekonomiky a aspoň sčasti sa vrátia do normálu, môže to pomôcť cenám ropy nájsť v máji pevnejšiu pôdu, predpokladá analytik FXTM Han Tan.