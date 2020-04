Európa bude od EÚ potrebovať na zotavenie minimálne ďalších 500 mld eur

dnes 12:01 -

V rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera zverejnený v nedeľu povedal, že najjednoduchšie by sa takéto financovanie dalo zorganizovať prostredníctvom Európskej komisie (EK) a rozpočtu EÚ.



"Podľa môjho názoru pre druhú fázu budeme potrebovať minimálne ďalších 500 miliárd eur od európskych inštitúcií, ale možno aj viac," avizoval Regling. "Preto musíme nezaujato diskutovať o nových nástrojoch, ale tiež využiť existujúce inštitúcie, pretože je to jednoduchšie, vrátane predovšetkým Komisie a rozpočtu EÚ."



Ministri financií EÚ sa 9. apríla dohodli na balíku pomoci pre štáty, firmy a jednotlivcov v celkovej hodnote 540 miliárd eur. Tiež sa zhodli na tom, že eurozóna, ktorej hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa MMF tento rok prepadne o 7,5 %, bude potrebovať peniaze na zotavenie. Krajiny však majú odlišné názory na to, koľko prostriedkov je potrebných a ako ich získať.

O tom by mali diskutovať lídri štátov a vlád EÚ na video summite 23. apríla. Uvažuje sa o kompromisnom riešení, že by si na trhu požičiavala EK, pričom tieto úvery by boli garantované dlhodobým rozpočtom EÚ.