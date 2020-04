Eurofondy bude riadiť nové ministerstvo, kontrolovať ich bude ÚVO

dnes 13:31 -

Nový kabinet sprísni podmienky vo výzvach pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) firmám a osobám, ktoré čelia obvineniu z vybraných správnych a trestných deliktov. Vláda plánuje okrem iného aj pravidelné vzdelávanie administratívnych pracovníkov či zapojenie existujúcich regionálnych štruktúr do prípravy projektov. To by malo podľa prijatého vyhlásenia eliminovať zapojenie poradenských firiem a tým zvyšovanie ceny.



Kontrolu verejného obstarávania pri projektoch hradených z EŠIF by po novom mal vykonávať iba jeden úrad. "Vláda SR si uvedomuje potrebu zjednodušenia a zefektívnenia procesu kontroly verejného obstarávania, a preto bude presadzovať zapojenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť metodického usmerňovania a kontroly verejného obstarávania do implementácie EŠIF, vrátane overovania hospodárnosti výdavkov," uviedol kabinet. Centralizáciou kontroly verejného obstarávania sa zvýši odbornosť v kontrole verejného obstarávania, čo by malo znížiť chybovosť pri výkone kontrol a zníženie počtu identifikovaných nedostatkov vo verejných obstarávaniach.



Zdroje z európskych fondov v tomto programovom období chce vláda v spolupráci s Európskou komisiou použiť na minimalizovanie negatívnych vplyvov na zdravotníctvo, ekonomických dopadov a iných následkov v súvislosti s ochorením COVID-19.