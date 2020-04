Ťažké časy pre kráľov nebies: Nútené parkovanie, škrty objednávok, žiadne investície

Zdroj: HOR

Najvýraznejší pokles zatiaľ zaznamenali výrobné linky diaľkových lietadiel, takzvaných widebody strojov. Boeing 787 a 777 ako aj stroje Airbus 330 a 380, ktoré si letecké spoločnosti objednali, sa stali prvými na zozname zrušených objednávok. Ako uvádza stránka channelnewsasia.com letecké spoločnosti odkladajú dátumy prevzatia takýchto strojov a odstupujú od doteraz dohodnutých platobných termínov za diaľkové lietadlá.

Americký Boeing už utlmil svoje výrobné závody v oblasti Seattlu a teraz sa rozhodol utlmiť výrobu aj v továrňach v Južnej Karolíne, odkiaľ schádzajú najmä stroje typu 787. Americká spoločnosť GE Aviation, dcérska spoločnosť firmy General Electric, v piatok oznámila, že ruší svoju objednávku u firmy Boeing na dodanie 69 lietadiel 737 MAX. Správa prichádza krátko po tom, čo Boeing oznámil 14. apríla výsledky dodávok a objednávok za prvý kvartál 2020. Aj napriek slabým očakávaniam dosiahnuté výsledky sklamali. Za prvý kvartál dodal Boeing zákazníkom iba 50 lietadiel, čo je menej ako vlastný (už znížený) odhadu 60 lietadiel. Vlani bolo za rovnaké obdobie dodaných 149 lietadiel. Ide o najhorší kvartálny výsledok od roku 1984.Pre porovnanie, Airbus za prvý kvartál dodal zákazníkom 122 lietadiel a získal 290 objednávok čistého prírastku.

Zákazníci v marci zrušili objednávky na 150 lietadiel 737 MAX. Najväčšou jednotlivou stratou bolo zrušenie objednávky 75 lietadiel 737 MAX leasingovou spoločnosťou Avalon a 34 zrušených objednávok brazílskej GOL. GOL zostáva po redukcii 95 objednávok modelu 737 MAX. Podľa informácií CNN by medzi zrušenými by malo byť tiež päť strojov pre Germanwings.

Spoločnosť evidovala k 31. marcu celkovo 5049 nevybavených objednávok, z toho na 737 MAX ich bolo 4741. Celkovo sa čistý počet objednávok za kvartál znížil o 307 lietadiel. Nové objednávky boli získané na 12 lietadiel.

Boeing už oznámil, že budúci týždeň plánuje otvoriť svoje továrne v oblasti Puget Sund, výroba v Južnej Karolíne zostáva naďalej pozastavená. Podľa zástupcov spoločnosti sa podarilo v čase odstávky výroby v Puget Sound zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť pre zamestnancov na pracoviskách, zakúpené bolo potrebné ochranné vybavenie a prijaté nové bezpečnostné postupy pre prácu. Rovnako sa podarilo zabezpečiť aj potrebné zásoby materiálu na výrobu. Už od budúceho pondelka by sa tak malo opätovne začať s produkciou modelov 747, 767, 777 a 787. Čo sa týka modelu 737, Boeing bude naďalej pracovať na programe reštartu produkcie lietadiel 737 Max.

Konkurenčný Airbus podľa Reuters redukuje mesačnú produkciu najžiadanejších lietadiel radu 320 z doterajších 60 kusov mesačne na 30. V tej súvislosti požaduje aj od svojich subdodávateľov, aby primerane spomalili svoje výrobné linky. Cieľom Airbusu je vyhnúť sa prepúšťaniu zamestnancov. Zatiaľ sa odhaduje, že tieto opatrenia budú platiť počas najbližších 3 – 6 mesiacov. Pôvodne Airbus počítal so zvýšením mesačnej produkcie rodiny 320 zo 60 na 63 počas roka 2021 a v nasledujúcich rokoch sa mali mesačné počty navýšiť o jedno až dve lietadlá každý mesiac. Akcionári spoločnosti boli pomalým tempom rastu produkcie sklamaní a po oznámení cena akcií klesla.



Nikomu nie je dnes jasné, ako sa zmení odvetvie leteckej dopravy po lete 2020. Podobne ako Airbus aj Boeing deklarovali, že svoju budúcu výrobu prispôsobia dopytu a nebudú produkovať lietadlá, ktoré by mali stáť na parkovacích plochách.





Detailné zábery zaparkovaných lietadiel priniesol aj austrálsky portál traveller.com.au, ktorý okrem iného aj podrobne píše o opatreniach jednotlivých leteckých spoločností v týchto dňoch. Podľa odhadov spoločnosti Cirium bolo ku dňu 7.4. asi 15 200 dopravných lietadiel na svete nútene „uzemnených“ a v službe je približne 42 % z disponibilných strojov, čo je zhruba 11 100 lietadiel. Najväčší pokles v používaní majú lietadlá s najväčšou kapacitou. Zo 184 Boeingov 747 je k 7.4.2020 vo vzduchu 23 kusov. Ešte horšie to je s Airbusom 380, ktorý má len 12 z celkového počtu 239 kusov v prevádzke. Z dát zverejnených spoločnosťou Cirium je tiež vidieť, že čínske spoločnosti ako Shenzhen Airlines, alebo Xiamen Airlines mali aspoň počas jedného dňa z predošlých siedmich, všetky lietadlá z flotily vo vzduchu. V Európe je naopak možné povedať, že Easyjet počas predošlých 7 dní neprevádzkoval ani jeden let. To by mohla byť optimistická správa pre spoločnosti, kde opatrenia na izoláciu obyvateľstva boli prijaté len v polovici marca. Znamenalo by to, že ak bude priebeh udalostí podobný ako v Číne, mohli by lietadlá vzlietnuť v horizonte 90 až 120 dní.





Situácia je obzvlášť nepriaznivá pre amerického najväčšieho exportéra – Boeing. Už v minulom roku sa takpovediac potácal a kvôli haváriám dvoch lietadiel triedy 737 Max zostali na zemi všetky tieto lietadlá v službách leteckých spoločností na všetkých kontinentoch. Odstránenie softvérového problému stále trvá a k nepríjemnostiam sa ešte pridali cudzie predmety, ktoré sa našli v nádržiach lietadiel zaparkovaných na plochách výrobcu. Pokles odbytu v súvislosti s pandémiou Boeingu len priťaží. Spoločnosť už požiadala federálnu vládu o finančnú pomoc vo výške 60 miliárd dolárov, ktorá by mala podporiť celý sektor výroby lietadiel v USA. Podľa agentúry Reuters má Boeing celkovú zadlženosť niekde na úrovni 40 miliárd dolárov. Ku koncu roka 2019 to bolo niečo okolo 27 miliárd, čo bol dvojnásobok oproti roku 2018. V prvom štvrťroku sa Boeingu podarilo získať ďalších 13 miliárd od konzorcia vedeného čínskymi bankami. Ak by sa nejakým zázrakom podarilo spoločnosti dostať do takej kondície, v akej bola pred rokom 2019, splácanie terajšieho dlhu by trvalo tri roky. Znamenalo by to však, že firma nebude do ničoho investovať a celý cash flow použije na splátky. Posledný pozitívny cashflow vygeneroval Boeing v roku 2018 vo výške 15,3 miliardy dolárov. V minulom roku to však bol mínus 2,4 miliardy a cesta do plusovej zóny ešte nie je zďaleka istá.