Na ÚV vznikne aj ekonomický krízový štáb, šéfovať mu bude minister financií

dnes 12:46 -

"Prebieha veľmi dôležitá diskusia aj na úrovni vlády o tom, ako udržať ekonomiku pri živote čo najlepšie a ako ju následne naštartovať. Aby sme tento proces ešte vylepšili a vyladili, rozhodli sme sa zriadiť pod premiérom na úrade vlády druhú nohu krízového štábu, ekonomický krízový štáb," priblížil Heger.



Štáb bude podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) viesť práve minister financií. Prizvaní budú aj zástupcovia ministerstva hospodárstva. Nemyslí si, že ide o konkurenciu krízovej rady, ktorú organizuje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a predstaviť ju má v stredu popoludní.



"Čo si organizuje minister hospodárstva na jeho ministerstve je jeho úloha. Jeho úloha je najmä komunikovať so zamestnávateľmi, predpokladám, že to bude iniciatíva týmto smerom," doplnil Matovič.

Zároveň vyhlásil, že ho mrzí, ako v poslednom čase na verejnosti Sulík komunikuje. Povedal to v reakcii na viaceré vyhlásenia ministra hospodárstva, ktorý nesúhlasí s príliš opatrným postupom vlády pri opätovnom otváraní obchodných prevádzok, zatvorených pre šírenie nového koronavírusu.



"Koalíciu beriem ako rodinu. Ste spoločenstvo, kde je slobodné si povedať a vymeniť názor, ale keď sa raz na niečom dohodnete, tak držíte basu," konštatoval Matovič s tým, že Sulík tento princíp porušuje. "Mrzí ma to a pevne verím, že sa to zmení. SaS by sa mohla poučiť z toho, ako sa správala pred ôsmimi rokmi počas Radičovej vlády a k čomu to viedlo," dodal.