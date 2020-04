So sezónnymi prácami by mohli pomôcť ľudia zo zatvorených prevádzok

dnes 9:46 -

Poľnohospodárov čaká zber sezónnych plodín, akými sú napríklad špargľa či jahody. "Práve agrosektor najčastejšie využíval zahraničnú pracovnú silu na zber plodín a ovocia, najmä z Ukrajiny a Srbska. Zatvorením hraníc a sprísnením krízových opatrení hrozí, že tohtoročnú úrodu nebude mať kto zozbierať a zužitkovať," zhodnotil manažér personálnej agentúry Grafton Slovakia Branislav Jančuška. Vyčíslil, že napríklad Nemecko využíva každoročne približne 300.000 sezónnych pracovníkov, z ktorých je drvivá väčšina z východnej Európy. "Sama Európska komisia vyzýva a schvaľuje výnimky na vycestovanie takýchto pracovníkov aj napriek opatreniam. Aktuálne Rumunsko povolilo možnosť vycestovania svojich sezónnych pracovníkov, ale za prísnych hygienických podmienok," priblížil Jančuška.

Výkonná riaditeľka pracovno-personálnej spoločnosti Index Nosluš Darina Mokráňová neočakáva problém s hľadaním zamestnancov na sezónne práce, keďže dopyt po práci sa v súčasnosti enormne zvýšil. "Zamestnávatelia z tejto oblasti, s ktorými sme v kontakte, sa aktuálne nesťažujú na nedostatok zamestnancov, dokážu si ich vyhľadať. Samozrejme, situácia sa môže radikálne otočiť, ak sa otvoria všetky prevádzky ako obchody, reštaurácie, hotely a rozbehne sa výroba. Zamestnanci, ktorí majú momentálne záujem o prácu sa môžu vrátiť do svojich pôvodných zamestnaní a ten dopyt klesne," doplnila Mokráňová. Očakáva však, že toto uvoľňovanie bude postupné a ľudí, ktorí si budú chcieť zarobiť, bude viac.

Pri nábore sezónnych pracovníkov personalisti dlhodobo narážajú na problém so mzdami. Jančuška hovorí, že doteraz bol aj značný nezáujem o tento typ práce zo strany domácich nezamestnaných. "Neplatí to však o pracovníkoch z Ukrajiny a Srbska, kde sa priemerná mzda pohybuje násobne nižšie ako na Slovensku," priblížil Jančuška. Pre cestovné obmedzenia budú firmy pravdepodobne viac využívať domácu pracovnú silu. V súčasnosti by si mohli zamestnanie v inom sektore nájsť najmä ľudia donedávna pracujúci v hoteloch, reštauráciách či kaviarňach, ktoré museli pre nový koronavírus zatvoriť svoje prevádzky. "Priestor na privyrobenie si tu určite je, mzdy v poľnohospodárstve sú však relatívne nízke, preto netreba mať vysoké očakávania v tejto oblasti. Ale áno, stále sú na trhu voľné pracovné miesta, kde sa dá zamestnať," hovorí Mokráňová.

Ľudia pracujúci v oblasti HORECA by pritom nemuseli mať problém ani so zdravotným preukazom. "Počas nariadenia núdzového stavu s obmedzením činnosti zdravotníckych zariadení sa nahrádza preukázanie zdravotného stavu aspoň čestným vyhlásením, čo vnímame pozitívne," dodal Jančuška.