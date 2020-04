Mexiko zastavilo dohodu o znížení produkcie ropy napriek tlaku USA

dnes 13:31 -

Záverečné komuniké zo samitu ministrov 20 najväčších ekonomík sveta sa tak nezmieňuje o znížení produkcie a sľubuje len "zabezpečenie stability na ropnom trhu" počas pandémie nového koronavírusu.

Mexiko sa ako jediné nepripojilo k štvrtkovej (9. 4.) dohode aliancie OPEC+, ktorá zahŕňa členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencov na čele s Ruskom, o znížení ťažby v máji a júni o 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To predstavuje 10 % globálnych dodávok. Následne sa majú obmedzenia na ťažbu zmierniť, a to na 8 miliónov barelov/deň do konca tohto roka a následne na 6 miliónov barelov/deň do konca apríla 2022.

Postoj Mexika tak vyvolal pochybnosti o oživení cien ropy, ktoré pandémia a s ňou spojený slabý dopyt a tiež nedávna cenová vojna medzi Saudskou Arábiou a Ruskom stlačili na takmer 20-ročné minimá.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador a Trump spolu v piatok telefonovali. Očakávalo sa preto, že stretnutie skupiny G20, ktoré zorganizoval Rijád, blokádu Mexika prelomí.

Rusko a OPEC pritom chcú, aby sa aj ostatní výrobcovia vrátane Spojených štátov a Kanady pripojili k ich iniciatíve a znížili produkciu ropy o ďalších 5 %. Dohromady by tak dodávky na svetové trhy klesli o 15 %.

Ale ich snaha o uzavretie dohody narazila na Mexiko, ktoré je ochotné znížiť produkciu iba o štvrtinu požadovaného objemu. Konkrétne o 100.000 namiesto 400.000 barelov denne.

Dva zdroje oboznámené s priebehom rozhovorov uviedli, že Saudská Arábia sa dostala do konfliktu s Mexikom vo štvrtok a opäť v piatok. Hodiny po ukončení videokonferencie ministrov G20 bolo uverejnené záverečné komuniké bez akejkoľvek zmienky o škrtoch. Zostáva tak nejasné, či a ako by sa mohla teraz dokončiť dohoda OPEC+.

„Vyzývame všetky krajiny, aby využili všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, a pomohli znížiť prebytok (ropy na trhu),“ povedal americký minister energetiky Dan Brouillette na rozhovoroch skupiny G20.

Uviedol tiež, že Spojené štáty ponúknu podporu vo forme prirodzeného poklesu svojej produkcie vyvolaného ekonomickými silami. Aj keď v tomto prípade nejde o formálne zníženie, stále to predstavuje zásadný posun zo strany USA, ktoré sa nikdy nepripojili ku koordinovaným akciám ropného kartelu OPEC a jeho spojencov.

Brouillette spresnil, že produkcia ropy v USA by mohla do konca roku 2020 klesnúť o 2 až 3 milióny barelov denne.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zase uviedol, že v aktuálnej situácii je „nevyhnutné“, aby došlo k spoločnej akcii všetkých významných producentov, aj keď pripustil, že americké právo zakazuje tamojším producentom vstúpiť do akéhokoľvek cenového kartelu.

Trump a ruský prezident Vladimir Putin spolu v piatok diskutovali o viacerých témach vrátane situácie na energetickom trhu.

Trh s ropou bol v piatok zatvorený, ale vo štvrtok ceny ropy výrazne klesli po štvrtkových rokovaniach OPEC+ a krokoch Mexika.

Mexiko, ktoré sa už dlhšie sporí s USA pre plán prezidenta Trumpa vybudovať múr medzi oboma krajinami, sa vďaka svojmu hedžovému programu, ktorý ho chráni pred poklesom cien ropy, stará menej o nízke ceny komodity a viac o objem ťažby.

Kríza na trhu s ropou prinútila Rusko a Saudskú Arábiu, aby ukončili cenovú vojnu, ktorú vyvolal nesúhlas Ruska na marcových rokovaniach OPEC+ s ďalším znížením ťažby. Obe krajiny začali následne zvyšovať produkciu, pričom predchádzajúca dohoda aliancie o limitoch na ťažbu vypršala 31. marca.

V novej dohode OPEC+ sa predpokladá, že všetci členovia znížia produkciu o 23 %, pričom Saudská Arábia a Rusko znížia v máji a júni svoju ťažbu každý o 2,5 milióna barelov denne a Irak o 1 milión barelov/deň.

Rijád a Moskva totiž súhlasili, že ich škrty sa vypočítajú zo základnej produkcie 11 miliónov barelov denne v októbri 2018, aj keď dodávky Saudskej Arábie na trhy v apríli vzrástli na 12,3 milióna barelov/deň.

Nórsko a Kanada, ktoré nie sú členmi OPEC+, naznačili, že ak sa dohoda uskutoční, môžu tiež znížiť svoju produkciu. Ale Kanada, štvrtý najväčší producent ropy na svete, sa k ničomu konkrétnemu nezaviazala na rokovaniach G20.

Poprední analytici v tejto súvislosti upozorňujú, že ak aj dôjde k zavedeniu navrhovaných škrtov, nebude to stačiť na zmiernenie obrovského nadbytku ropy na trhoch. Plánované zníženie ťažby totiž predstavuje 15 % globálnych dodávok, ale dopyt už klesol o 30 %.

A Peskov v sobotu (11. 4.) zopakoval, že pre Moskvu je dôležité, aby sa do dohody zapojili všetci členovia OPEC+. Rusko podľa neho verí, že sa ju podarí dokončiť. A dodal, že rokovania s Mexikom pokračujú.