Keď doplácate na vlastnú obozretnosť

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:13 -

Ak si dnes otvoríte aplikáciu flightradar24 uvidíte prázdne koridory a len zopár lietadiel vo vzduchu. Veď len Ryanair, ktorého lietadlá bežne za jeden deň uskutočnili ešte začiatkom marca bežne 2 500 letov, dnes zabezpečí maximálne 20 letov. A aj tie sú skôr organizované ako záchrana uviaznutých občanov a ich návrat do domova.

Tržby v sektore leteckej dopravy sa podľa odhadu Asociácie leteckých spoločností IATA tento rok prepadnú až o 252 miliárd dolárov. Ako keby toho bolo málo, proti leteckým spoločnostiam teraz však hrá aj ich vlastná obozretnosť. Väčšina z nich si totiž pre svoj bežný podnikateľský model zabezpečuje cenu paliva na rok a viac vopred.







Hedžing ceny palív predstavuje jeden zo základných nástrojov aeroliniek na predvídateľnosť nákladov a ich fixáciu. Tento rok sa však všetko pohlo smerom proti lietaniu. Ceny ropy padajú na historické minimá, zásoby prevyšujú kapacity a produkty z ropy sa tiež celoplošne zlacnili. Ak si na rok 2020 aerolinky zabezpečili fixnú cenu paliva a kontrakty uzatvárali v roku 2019, je dnes nimi zakontrahovaná cena pomocou hedžingu vyššia, ako dnešná cena paliva na trhu.



Ako píše Bloomberg, len v prípade najväčšieho nízkonákladového prepravcu v Európe, spoločnosti Ryanair, bude hedžing znamenať stratu 325 miliónov dolárov. Vyrovnanie hedžingových obchodov Ryanair zrejme cashovo postihne až začiatkom roka 2021, kedy jeho banky budú požadovať úhradu dohodnutých platieb za hedžing.





O mnoho lepšie na tom nie je ani konzorcium Air France – KLM, ktoré si podľa ich prezentácie pre investorov na rok 2020 zahedžovalo palivo na úrovni 619 dolárov za tonu, čo je v prepočte asi 78 dolárov za barel. Pri dnešných cenách okolo 26 dolárov za barel to je kruté. Našťastie si takto zabezpečili len 66 % svojej predpokladanej spotreby paliva na rok 2020. Lufthansa si cenu paliva zabezpečila pre 70 % svojej ročnej predpokladanej potreby a podľa portálu blueswandaily bude teraz každý mesiac tieto náklady účtovať ako stratu.

Ázijské aerolinky sú na tom o niečo lepšie. Podľa New York Times sa Singapore Airlines pokryli na 51 % voči pohybu paliva na 71 dolároch a voči pohybu ropy na 22 % pri cene 58 dolárov za barel. Cathay Pacific si zabezpečili 35 % svojej spotreby pri cene medzi 61 až 65 dolárov.

To čo by sme obvykle považovali za riskantnú stratégiu sa dnes americkým leteckým spoločnostiam asi vyplatilo. Podľa portálu oilprice.com majú spoločnosti ako Southwest Airlines, alebo Jetblue nulový objem hedžingu paliva. To ich stavia v dnešnej situácii do pozície, v ktorej možno ušetria 20 – 25 % nákladov vďaka nízkej cene ropy.





Niektoré spoločnosti testujú inovatívne cesty k úsporám paliva. Jednou z ciest bude možno takzvaný let v kŕdli. Pri tomto spôsobe lietania sa niekoľko lietadiel zoradí za seba, podobne ako to robia migrujúce divé husi. Airbus odhaduje, že ak sa lietadlá zoradia za seba s odstupom len 1,5 námornej míle, môže prísť k úspore paliva až o 10 – 15 % vplyvom nižšieho odporu vzduchu. Medzinárodné predpisy dnes hovoria, že minimálny odstup od lietadla pred vami by mal byť aspoň 5 námorných míľ.

Tam kde niekto stráca, musí byť aj niekto kto vyhráva. V prípade protistrán voči leteckým spoločnostiam to budú petrolejárske spoločnosti, alebo komoditné špecializované firmy ako World Fuel Services z USA, či USTC so sídlom v Dánsku.