Ceny ropy pokračujú v raste

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa vo štvrtok o 7.58 h SELČ predával po 25,94 USD (23,86 eura). To bolo o 85 centov alebo 3,39 % viac ako v stredu (8. 4.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Počas stredy si WTI pripísala 1,46 USD alebo zhruba 6,2 % a uzavrela na 25,09 USD za barel. Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vo štvrtok ráno zdražel o 60 centov alebo 1,83 % na 33,44 USD za barel.



V priebehu štvrtka budú rokovať predstavitelia kartelu Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom združených v skupine OPEC+. Mali by sa dohodnúť na riešení cenovej vojny medzi Saudskou Arábiou a Ruskom a výraznom znížení ťažby. Rusko už signalizovalo, že je ochotné obmedziť produkciu. Špekuluje sa, že skupina by mohla priškrtiť ťažbu o 10 miliónov až 15 miliónov barelov denne.



Pandémia nového koronavírusu a reštriktívne opatrenia prijaté na jej zastavenie spôsobili prudký pokles dopytu po čiernom zlate. Experti odhadujú, že v niektorých regiónoch dopyt padol až o 70 %. Podľa údajov vlády v USA je aktuálny dopyt len 14,4 milióna barelov denne, čo je najmenej od roku 1990. Normálne sa denne na svete spotrebuje zhruba 100 miliónov barelov ropy denne, aktuálne je to podľa niektorých obchodníkov len 65 miliónov barelov denne.