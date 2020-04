Continental neplánuje úplne prerušiť výrobu

dnes 10:16 -

"Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú máme voči našim zamestnancom a chceme zabezpečiť udržateľnosť tohto závodu v budúcnosti. To znamená, že musíme dodržiavať zmluvné záväzky, ktoré máme voči našim zákazníkom," uviedla pre TASR personálna riaditeľka firmy Kristína Kavická.

Vedenie spoločnosti sa podľa nej aktuálne sústreďuje na to, aby bolo pracovné prostredie čo najbezpečnejšie. "Zaviedli sme niekoľko opatrení na ochranu zdravia našich zamestnancov. Krízový štáb denne monitoruje situáciu a prijímame ďalšie opatrenia podľa meniacich sa okolností," priblížila Kavická.

Medzi opatrenia, ktoré firma prijala, patrí napríklad meranie teploty všetkým osobám vstupujúcim do závodu, úplný zákaz služobných ciest, viac ako 300 z vyše 1000 zamestnancov pracuje spôsobom home office, v jedálni môže byť len obmedzený počet ľudí, zintenzívnila sa dezinfekcia sociálnych zariadení, vykládka a nakládka materiálov je realizovaná tak, aby vodič kamióna nemusel vystúpiť z kabíny.

Spoločnosť tiež neustále monitoruje situáciu u dodávateľov materiálov. "Snažíme sa zabezpečiť stavy zásob tak, aby sme vedeli splniť požiadavky zákazníkov. V súčasnosti sa sústredíme hlavne na dodávateľov z krajín, u ktorých sú rozhodnutím vlády výrobné závody dočasne zatvorené a na dodávateľov, ktorých sa dotýkajú dopravné obmedzenia," uviedla Kavická na záver.