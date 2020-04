Nemecká ekonomika v tomto roku pravdepodobne klesne o 3 až 6 %

dnes 10:31 -

Dodal, že táto prognóza je založená na predpoklade, že hospodárska aktivita v krajine bude prerušená maximálne na šesť týždňov.

Najväčšie európske hospodárstvo vyhlásilo celoštátnu blokádu. Školy, obchody, reštaurácie a športové zariadenia boli zatvorené a mnoho firiem zastavilo výrobu, aby pomohli spomaliť šírenie choroby.

Inštitút Ifo koncom marca uviedol, že nemecká ekonomika by tento rok mohla zaznamenať pokles o 5 až 20 % v závislosti od dĺžky odstávky firiem. Inštitút IW varoval pred poklesom najväčšieho európskeho hospodárstva o 10 %, a to v prípade najhoršieho možného scenára, keď by súčasná odstávka firiem a celkovej ekonomickej aktivity trvala do konca júna.