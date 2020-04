Obecní a mestskí policajti od 1. apríla platia osobitné sociálne poistenie

dnes 10:31 -

Príslušníci obecnej či mestskej polície, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer, od 1. apríla tohto roka platia aj poistné na osobitné sociálne poistenie. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP).

Osobitné sociálne poistenie zamestnanca, ktorý je príslušník obecnej alebo mestskej polície, vzniká odo dňa vzniku pracovného pomeru a zaniká dňom zániku pracovného pomeru tak, ako aj ostatné druhy sociálneho poistenia. "Osobitné sociálne poistenie zamestnanca, príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1. aprílom 2020 a trvá aj po tomto dátume, vzniká dňa 1. apríla 2020," upozornil hovorca SP Peter Višváder.

Zamestnávateľ, ktorým je obec alebo mesto so zriadenou políciou, prihlasuje na osobitné sociálne poistenie iba toho policajta, ktorému vznikol pracovný pomer po 31. marci 2020, a to prostredníctvom tlačiva s názvom Registračný list FO. "Obecným a mestským policajtom, ktorým vznikol pracovný pomer pred 1. aprílom 2020, obec alebo mesto dodatočne neprihlasuje na osobitné sociálne poistenie prostredníctvom tohto tlačiva, ale iba zasiela do SP menný zoznam obecných či mestských policajtov," doplnil Višváder.

Zamestnávateľ prvýkrát vykazuje poistné na osobitné sociálne poistenie (OSP) príslušníkov obecnej alebo mestskej polície v máji 2020 za mesiac apríl 2020, a to na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov, respektíve Mesačný výkaz poistného a príspevkov. Sadzba poistného na osobitné sociálne poistenie týchto príslušníkov polície sú tri percentá z vymeriavacieho základu.

Na poistné na osobitné sociálne poistenie sa vzťahujú ustanovenia zákona o sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie, akými je napríklad inštitút vylúčenia povinnosti platiť poistné, prerušenie poistenia, zaokrúhľovanie, ako aj uplatnenie maximálneho vymeriavacieho základu.