Špeciálna rastlinná výroba by mala byť podľa prvovýrobných zväzov jednou z priorít budúceho agroministerstva

dnes 13:46 -

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárska únia SR a Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska poukazujú na nutnosť väčšieho záujmu štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby, ktorá prináša na vidiek pridanú hodnotu. Budúceho ministra pôdohospodárstva SR Jána Mičovského (OĽaNO) preto podporujú k tomu, aby prinavrátil poriadok do systému finančných podpôr v agropotravinárskom sektore. Agentúru SITA o tom v piatok informoval riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska Jozef Šumichrast.

Potravinová bezpečnosť a sebestačnosť dostáva v čase vyčíňania pandémie koronavírusu podľa prvovýrobcov úplne nový rozmer. Na Slovensko sa však podľa nich ročne dovezú stovky tisíc ton ovocia a zeleniny, zemiakov a hrozna, ktoré by sme si vedeli vypestovať a spracovať sami. Slovensko má na to dostatok pôdy, priaznivé klimatické podmienky a aj možnosti. „Dostatočne nevyužívame náš potenciál agrárnej krajiny. Spotrebiteľ si pritom čoraz viac pýta slovenské produkty bez potravinových škandálov. Chceme, aby pestovateľov zeleniny a ovocia bolo na Slovensku stále viac, na to však potrebujeme výraznú podporu zo strany štátu," uviedol Jozef Šumichrast.

Už túto sobotu zasadne na post ministra pôdohospodárstva Ján Mičovský, lesník a ochranár, bojovník proti korupcii. Poľnohospodári sa zhodujú, že špeciálna rastlinná výroba by mala byť jednou z priorít budúceho vedenia ministerstva. „Dlhodobo poukazujeme, že peniaze v agrosektore nie sú využívané efektívne. Doplácame na to slabou konkurencieschopnosťou na otvorenom európskom trhu. Veríme, že budúci minister sa zameria na rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby a urobí poriadok v systéme podpôr,“ pokračoval Jozef Šumichrast.

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárska únia SR a Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska zároveň uviedli, že sú pripravení diskutovať a byť nápomocní v procese prinavrátenia dôležitosti a postavenia slovenského agropotravinárstva, ktoré mu prináleží.