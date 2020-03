Prioritou R. Sulíka bude zmiernenie vplyvu koronavírusu na ekonomiku

dnes 15:31 -

Budúci minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík sa po nástupe do úradu bude venovať najmä zmierneniu vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na slovenskú ekonomiku. Podnikateľom chce vytvoriť podmienky, ktoré by napríklad znížili tlak na ich finančné rezervy. Sulík sa tiež chce inšpirovať najlepšími opatreniami prijatými v iných členských krajinách EÚ v súvislosti s týmto ochorením, povedal to pre TASR Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia SaS.

Okrem sanácie ekonomických škôd spôsobených novým koronavírusom chce Sulík zlepšovať podnikateľské prostredie a podporiť výstavbu nájomných bytov. "Druhou prioritou bude výrazné zlepšovanie podnikateľského prostredia cez opatrenia, ktoré nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte – tzv. podnikateľské kilečko," povedal Sulík.

Budúci minister hospodárstva v predvolebnej kampani avizoval, že 100 riešení pre podnikateľov chce predložiť na niektorej z prvých schôdzí nového parlamentu a počas prvých 100 dní novej vlády by mohli byť aj uzákonené. Zo stovky opatrení je 54 zameraných na zrušenie niektorých povinností pre firmy a živnostníkov. Naopak, Sulík chce presadiť nové povinnosti pre vládu a pre úrady, napríklad zavedenie povinného pripomienkovania poslaneckých návrhov po prvom čítaní. Na stole je tiež zavedenie všeobecnej voľnej živnosti alebo umožnenie založenia živnosti od 16 rokov veku podnikateľa.

Treťou prioritou, ktorej sa Sulík chce venovať spoločne so šéfom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, je súbor opatrení, ktoré podporia výstavbu nájomných bytov. Budúci minister avizoval, že bude treba okrem iného vyriešiť problém s neplatičmi, navrhol skrátiť dobu odpisov týchto stavieb zo 40 na 20 rokov, umožniť dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať či zjednodušiť stavebné konanie.