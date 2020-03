Zásobovanie potravinami je bezproblémové, problémom je personál

dnes 11:46 -

Zásobovanie obchodov s potravinami je prakticky bezproblémové. Obchody začínajú mať však problémy s personálom. Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu (ZO) SR. Obchodným reťazcom podľa neho nie je zatiaľ jasné, čo robiť, ak by sa v niektorej predajni (potravín) zistil nositeľ nového koronavírusu.

Zásobovanie potravinami podľa neho obchod veľmi korektne a prakticky bezproblémovo zabezpečuje, využíva pritom kapacity obchodov, príručných skladov a aj veľkoobchodu. "Rád konštatujem, že napriek ojedinelým výpadkom, ktoré nespôsobili obchodníci, ale mimoriadny dopyt, ponuka potravín je v požadovanom sortimente a objeme," ubezpečil Katriak.

"V prípade, že by sa v blízkej budúcnosti vyskytli problémy, verím, že ich v spolupráci s výrobcami rýchlo vyriešime k spokojnosti spotrebiteľov. Aj oni musia prispieť tým, že nebudú nakupovať zbytočné množstvá, ktoré budú mať problém spotrebovať aj o pol roka," podčiarkol.

"Čoraz viac začíname pociťovať nedostatok pracovníkov v obchodoch, najmä predavačov a predavačiek, pokladníkov. Niektorí ochoreli sami, prípadne ich rodinní príslušníci a musia preto byť v karanténe. Začína sa vo väčšej miere prejavovať aj problém s vodičmi. Ak sa ho nepodarí čoskoro vyriešiť, mohlo by to spôsobiť vynechávanie zásobovacích ciest," upozornil.

ZO SR podľa Katriakových slov zatiaľ nedostal stanovisko Ústredného krízového štábu SR, čo robiť, ak by sa v niektorej predajni zistil nositeľ koronavírusu. "Podľa nášho názoru by v tomto prípade mal nastať mimoriadne rýchly zdravotnícky a hygienický proces, aby sme prevádzku mohli urýchlene obnoviť. Na to však potrebujeme povolenie od hygieny (Úradu verejného zdravotníctva SR)," dodal Katriak.

Doplnil, že slovenskí obchodníci, keďže zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva potravinami, nesú na svojich pleciach, aj keď sa to možno nedá porovnať priamo, bremeno podobné tomu, s ktorým sa "pasujú" lekári, sestričky a ďalší zdravotníci.