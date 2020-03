Najneskôr na budúci týždeň sa majú naskladniť ochranné prostriedky za 50 miliónov eur

dnes 17:31 -

Najneskôr na budúci týždeň sa majú naskladniť ochranné prostriedky v hodnote 50 miliónov eur. Predseda Správy Štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura to uviedol po pondelňajšom rokovaní krízového štábu. Na Slovensko sa má podľa neho dopraviť 65 kubíkov materiálu, k dispozícii by mal byť do budúceho týždňa do utorka. Ako Kičura dodal, o spôsobe distribúcie rozhoduje vláda.

Predseda SŠHR uviedol, že kontrakty uzavreli so spoločnosťami, ktoré vzišli z obstarávania. Každú ponuku podľa neho komisia vyhodnotila. "Postupujeme tak, ako nám bolo prikázané na vláde, len a výlučne podľa zákona o verejnom obstarávaní. Prišlo usmernenie formou mailu z Úradu pre verejné obstarávanie, že postupujeme správne," konštatoval. Tovar sa má podľa Kičuru dopraviť prostredníctvom slovenských vládnych špeciálov. Následne bude prevezený do centrálneho skladu v Slovenskej Ľupči.