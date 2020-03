Skupina TMR v minulom finančnom roku dosiahla rast výnosov

dnes 9:46 -

Vo finančnom roku 2018/2019 vykázala skupina Tatry mountain resorts, a. s. (TMR) 17,9 % nárast výnosov a rast EBITDA na úrovni 3,7 %. Čistý konsolidovaný zisk bol vykázaný v hodnote -1,8 milióna eur. Zverejnené konsolidované výsledky zahŕňajú obdobie 12 mesiacov finančného roka. „K výsledkom nám pomohol rast našich stredísk, hotelov a doplnkových služieb, ako aj nové akvizície v Rakúsku a nový golfový segment. Zimná sezóna bola úspešná, najväčší rast návštevnosti sme zaznamenali v poľskom stredisku Szczyrk Mountain Resort,“ zhodnotil predseda predstavenstva TMR Bohuš Hlavatý.

Celková návštevnosť horských stredísk vrátane novo začlenených rakúskych stredísk Mölltaler Gletscher a Ankogel sa zlepšila o 4,9 %. Pokles v návštevnosti pozorovali vo Vysokých Tatrách a v Jasnej, vzhľadom na chýbajúce rozšírenia stredísk. Túto zimu zaviedla spoločnosť flexibilný cenový systém na skipasy, s cieľom regulovať návštevnosť, zvyšovať priemernú tržbu na osobu a deň a podiel online klientov. „Vďaka systému a online predaju najviac rástlo vo výnosoch stredisko Jasná Nízke Tatry,“ doplnil Hlavatý.

Významný vplyv na výsledky s 15,5 % rastom výnosov mali hotely v portfóliu TMR, najmä zrenovované tatranské grandhotely. Letná sezóna v strediskách priniesla rast návštevníkov, aj keď v zábavných parkoch spoločnosť zaznamenala poklesy, celkovo na úrovni 10,9 %. „Čo sa týka investícií do rozvoja, v minulom roku sme preinvestovali 45,3 milióna eur. Investície smerovali do slovenských stredísk a hotelov, ako aj do Szczyrku, Legendie a realitných projektov,“ dodal predseda predstavenstva.

Celkové konsolidované výnosy skupiny za uplynulý finančný rok dosiahli 127,592 milióna eur. Bez jednorazových vplyvov a akvizícií sa výnosy medziročne zlepšili o 11,8 %. Ďalší kľúčový finančný ukazovateľ výkonnosti TMR – EBITDA – dosiahol hodnotu 35,438 milióna eur. Osobné a prevádzkové náklady medziročne vzrástli o 18,1 %. Skupina dosiahla konsolidovaný čistý zisk vo výške -1,812 milióna eur, čo je pokles oproti 3,1 milióna eur v predchádzajúcom roku, najmä pre vyššie prevádzkové a úrokové náklady a odpisy. Materská spoločnosť dosiahla čistý zisk 4,087 milióna eur.