FlixBus plánuje ďalšiu expanziu, autobusy bude prevádzkovať vo Veľkej Británii aj v Portugalsku

dnes 15:01 -

Autobusový dopravca FlixBus pokračuje v zahraničnej expanzii. Chystá sprevádzkovať vnútroštátnu prepravnú sieť vo Veľkej Británii, častejšie frekvencie na medzinárodných linkách, ako aj nové spojenia v Portugalsku. Zároveň oznámil nové medzinárodné autobusové linky z Poľska do Litvy, Lotyšska a Estónska. Prvý raz prenikne do Afriky, a to spojeniami z Francúzska do Maroka. Spoločnosť tiež plánuje zaviesť autobusové spoje aj v Južnej Amerike a Ázii.

FlixBus chce v tomto roku vo Veľkej Británii začať prevádzkovať prvé čisto vnútroštátne autobusové linky. Popritom chce zvýšiť frekvencie spojov jazdiacich do ostrovnej krajiny z Francúzska, Nemecka a krajín Beneluxu od roku 2016, a to vďaka akvizícii kontinentálnej európskej siete Megabusu vrátane medzinárodných liniek. "Vidíme obrovský záujem Británie zostať s Európou v spojení, v súčasnosti je krajina zahraničným investíciám obzvlášť naklonená. Vnútroštátna autobusová sieť je ďalším krokom k plne integrovanej ponuke našich spojov pre zákazníkov vo Veľkej Británii," povedal André Schwämmlein, zakladateľ a generálny riaditeľ FlixMobility, materskej spoločnosti FlixBusu.

Po minuloročnej liberalizácii trhu s vnútroštátnou autobusovou dopravou v Portugalsku plánuje FlixBus v tejto krajine tento rok otvoriť domácu sieť autobusových spojov do 80 miest. Súčasne plánuje rozšíriť aj ponuku medzinárodných spojov. Lokálnu expanziu vedie tím dopravcu z Lisabonu. "V Portugalsku začali prvé zelené autobusy jazdiť v roku 2017. Na medzinárodných spojoch prepojil FlixBus túto krajinu s viac než 50 európskymi destináciami," priblížila hovorkyňa FlixBusu pre Česko a Slovensko Martina Čmielová.

Ďalšou novinkou budú medzinárodné autobusové spojenia z Poľska do Litvy, Lotyšska a Estónska, pričom expanziu do týchto pobaltských krajín bude riadiť tím so sídlom vo Varšave. Prvú medzinárodnú linku do Poľska otvoril FlixBus v roku 2016 a o rok neskôr sprevádzkoval v krajine vnútroštátnu autobusovú sieť. "Regionálny úspech viedol k rozhodnutiu o ďalšom rozširovaní, po úspešnej expanzii na Ukrajinu v roku 2019 je spoločnosť pripravená na ďalší krok," poznamenala Čmielová v súvislosti s novými linkami z Poľska do Pobaltia.

FlixBus začína prevádzkovať prvé autobusové spojenia aj do Afriky. Konkrétne ide o linky do deviatich miest v Maroku, ktoré budú spojené s 27 mestami vo Francúzsku. Cestujúci s FlixBusom sa do Maroka dostanú prakticky z celej Európy, pokiaľ prestúpia vo Francúzsku. "Medzinárodné spoje bude prevádzkovať spoločnosť CTM, nový regionálny partner. CTM predtým spolupracovala s Eurolines France, ktorú FlixBus prevzal v máji 2019," dodala Čmielová. Nové spojenia znamenajú pre FlixBus aj prvé kroky smerom do Afriky, čo je už štvrtý kontinent, kde pôsobí. Okrem Európy jazdia zelené autobusy od roku 2018 aj na cestách v USA a od roku 2019 v Turecku.