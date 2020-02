Európsky luxusný konkurent Uberu plánuje globálnu expanziu

Zdroj: CNBC

Start-up v súčasnosti pôsobí na troch európskych trhoch, v Londýne, Paríži a Moskve. Zakladateľ a generálny riaditeľ Anton Chirkunov uviedol, že sa budúci rok bude usilovať o ďalšie financovanie, aby firma expandovala do USA či Ázie. V súčasnosti sa zameriava na tri veľké mestá v Amerike - New York, Los Angeles a Chicago - a štyri v Ázii - Tokio, Soul, Osaka a Šanghaj. Hoci sa ešte nerozhodlo, ktorý región by mohol byť ďalší, šéf firmy chce do každého investovať okolo 10 miliónov dolárov.

„Tento rok sa zameriavame na rozšírenie nášho podnikania v Európe. Chceme dosiahnuť niekoľko míľnikov,“ uviedol Chirkunov pre CNBC. „Realisticky by sme potom zvážili, či nadišiel čas na trochu väčšiu expanziu, rozšíriť sa mimo Európu."

Londýnska spoločnosť Wheely tvrdí, že jej run-rate, ktorá sa používa na meranie ročnej finančnej výkonnosti, predstavuje 110 miliónov USD. Zatiaľ čo celkovo zostávajú stratoví, Chirkunov uviedol, že v Moskve dosiahli ziskovosť. K dnešnému dňu spoločnosť získala od investorov 28 miliónov dolárov.

Wheely začínal v Zürichu pred desiatimi rokmi, keď sa švajčiarsko-ruský zakladateľ Chirkunov rozhodol vytvoriť aplikáciu na agregáciu údajov podobnú Booking.com, ale zameranú na prepojenie používateľov s najlepšími taxíkmi. Bez vodičského preukazu a nespokojný so skúsenosťami z odvetvia taxislužby, sa šéf Wheely nakoniec zameral na vývoj prémiovej platformy pre zdieľanú jazdu, ktorá spája zákazníkov s akreditovanými vodičmi. Napríklad keď žil v Zürichu, vodič taxíka ho požiadal, aby opustil vozidlo, pretože Chirkunov zíval. „Myslel si, že ak zívate, ste neúctivý," povedal. „Som si istý, že existujú aj horšie príbehy. Tieto veci ma v podstate viedli k pokusu vytvoriť niečo, čo by som chcel ako zákazník,“ uviedol generálny riaditeľ s tým, že sa nezaujíma o „masový trh“ ako je to v prípade Uber a Lyft. Namiesto toho sa zameriava na bohatých používateľov, ktorí chú niečo viac. Napríklad, aby vodič zakúpil kvety pre milovanú osobu.





Nebude asi žiadnym prekvapením, že využívanie aplikácii nie je lacné. Zo západného Londýna na letisko Heathrow je najlacnejšie prepravné asi 50 GBP, cestovné v prvej triede by stálo 75 GBP. Všetci vodiči sedia za volantom luxusných automobilov Mercedes-Benz.

Správy o plánoch spoločnosti majú povoliť kohútiky na získavanie finančných prostriedkov v čase, keď Uber čelí vyhliadke zákazu prevádzky v najväčšom európskom meste v ktorom pôsobí. Londýnski regulátori dopravy sa minulý rok rozhodli zbaviť amerického giganta licencie na prevádzkovanie v hlavnom meste Spojeného kráľovstva kvôli obavám o bezpečnosť. Aj keď Uber môže pokračovať v činnosti počas odvolacieho konania, tento krok podnietil konkurenciu aby skúsila využiť príležitosť zarobiť na ťažkostiach súpera v Londýne. Aj keď sa Chirkunov priamo nevyjadril k situácii ohľadom zákazu Uberu, uviedol, že sa nebojí podobného osudu. „Naše normy sú prísnejšie“, ako vyžadujú regulačné orgány, „čo nám situáciu uľahčuje.“